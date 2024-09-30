Пелтроу у день річниці шлюбу з чоловіком показалася в купальнику з ним на воді

Пелтроу та Фолчак у шлюбі вже 6 років фото з Instagram Гвінет Пелтроу

Американська актриса Гвінет Пелтроу з тих жінок, які не часто діляться подробицями особистого життя у соцмережах.

Проте з нагоди 6-річчя весілля з продюсером Бредом Фолчаком зірка виклала спільне зворушливе фото до свого Instagram. Кадр поцілунку під час водного відпочинку зірка лаконічно підписала кількістю спільних років у шлюбі.

До речі, на початку свого шлюбу пара мешкала порізно фото з Instagram Гвінет Пелтроу

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До речі, Пелтроу вдруге заміжня. Актриса має хороші стосунки з ексом, співаком Крісом Мартіном. Із ним Гвінет, виховує двох дітей: сина Мозеса та дочку Еппл.

Нагадаємо, чинний чоловік актриси підтримує дружні стосунки з її ексом. Адже Бред після весілля був зовсім не проти, аби співак поїхав у медовий місяць із ними.