50-річна Пелтроу показала струнке тіло та воркаут у нюдовому купальнику від Кардашян

50-річна американська актриса Гвінет Пелтроу продемонструвала чудову форму у нюдовому купальнику від бренду Кім Кардашян.

Акторка виклала селфі в сторіс Instgaram та відео свого воркауту вдома у Монтесіто, що в Каліфорнії.

Гвінет заселфилася без мейкапу у боді від бренду Кардашян

"Це буде оздоровча середа", - оголосила Гвінет 20-го вересня.

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Так виглядає оздоровча програма 50-річної Пелтроу

Пелтроу завжди приблизно в однаковій формі

Після тренування Гвінет іде в сауну

Нагадаємо, нещодавно в мережі коментували фото Пелтроу з сивиною та без макіяжу. Але сивина та зморшки не заважають актрисі розкішно виглядати в купальнику і засмагати топлес.







