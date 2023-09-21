50-річна Пелтроу показала струнке тіло та воркаут у нюдовому купальнику від Кардашян
50-річна американська актриса Гвінет Пелтроу продемонструвала чудову форму у нюдовому купальнику від бренду Кім Кардашян.
Акторка виклала селфі в сторіс Instgaram та відео свого воркауту вдома у Монтесіто, що в Каліфорнії.
"Це буде оздоровча середа", - оголосила Гвінет 20-го вересня.
Нагадаємо, нещодавно в мережі коментували фото Пелтроу з сивиною та без макіяжу. Але сивина та зморшки не заважають актрисі розкішно виглядати в купальнику і засмагати топлес.
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