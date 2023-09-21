50-річна Пелтроу показала струнке тіло та воркаут у нюдовому купальнику від Кардашян

Тамара Кудрявченко 21 вересня, 17:00

50-річна американська актриса Гвінет Пелтроу продемонструвала чудову форму у нюдовому купальнику від бренду Кім Кардашян.

Акторка виклала селфі в сторіс Instgaram та відео свого воркауту вдома у Монтесіто, що в Каліфорнії.

Гвінет заселфилася без мейкапу у боді від бренду Кардашян

Гвінет заселфилася без мейкапу у боді від бренду Кардашян

"Це буде оздоровча середа", - оголосила Гвінет 20-го вересня.


Так виглядає оздоровча програма 50-річної Пелтроу

Так виглядає оздоровча програма 50-річної Пелтроу

Пелтроу завжди приблизно в однаковій формі

Пелтроу завжди приблизно в однаковій формі

Після тренування Гвінет іде в сауну

Після тренування Гвінет іде в сауну

Нагадаємо, нещодавно в мережі коментували фото Пелтроу з сивиною та без макіяжу. Але сивина та зморшки не заважають актрисі розкішно виглядати в купальнику і засмагати топлес.

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