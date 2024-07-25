Харлан сонячним селфі привітала коханого та пообіцяла бути поруч. Фото

Фехтувальниця Ольга Харлан привітала свого коханого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з 37-річчям і показала їхні селфі з відпочинку.

"З днем народження, моє кохання! Як завжди, у тебе "насичений" день народження, тож насолоджуйся кожною миттю! Я буду поруч❤️ І давай продовжувати веселитися, як на цих фото", - написала 33-річна олімпійська чемпіонка.

Пара досі неодружена, але, судячи зо всього, дуже щаслива разом

Як відомо, ще до повномасштабного вторгнення Харлан привозила бойфренда в Україну. А вже під час великої війни приїздила на батьківщину сама.

Реклама:

Нещодавно спортсменка постила фото себе в купальнику з цього самого відпочинку з коханим

Більше про найвідоміших українських спортсменок читайте в матеріалі ТаблоID.