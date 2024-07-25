Харлан сонячним селфі привітала коханого та пообіцяла бути поруч. Фото
Фехтувальниця Ольга Харлан привітала свого коханого, італійського фехтувальника Луїджі Самеле з 37-річчям і показала їхні селфі з відпочинку.
"З днем народження, моє кохання! Як завжди, у тебе "насичений" день народження, тож насолоджуйся кожною миттю! Я буду поруч❤️ І давай продовжувати веселитися, як на цих фото", - написала 33-річна олімпійська чемпіонка.
Як відомо, ще до повномасштабного вторгнення Харлан привозила бойфренда в Україну. А вже під час великої війни приїздила на батьківщину сама.
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