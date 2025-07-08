Хетевей у камінцях на голих персах ефектно попозувала в музеї для глянцю. Фото

Карина Тімкова - 8 липня, 13:45

Американська актриса Енн Хетевей стала головною героїнею нового випуску журналу Vogue.

Під час фотосесії знаменитість постала в різноманітних луках: квітковій сукні, кольорових тренчах, пухнастому топі та летючому фатиновому максі. А самим епатажним з них став ліф з чималих камінчиків, який Енн вдягнула на голі груди.

Зйомка проходила у музеї мистецтва Метрополітен в Нью-Йорку, музеї американського мистецтва Вітні та просто неба серед лісової природи.

Енн Хетевей у квітковій сукні попозувала для глянцю

Зірка виглядала ефектно на обкладинці відомого глянцю

Фото Annie Leibovitz

Енн Хетевей у сексі топі та спідниці попозувала в музеї мистецтва

Хетевей у драматичному образі нагадувала героїню картини за нею

Енн Хетевей оголила груди в музеї для фото в глянці

Актриса поспокушала своїм виглядом в музеї

Енн Хетевей у стильному луці похвалилася стрункими ніжками

Знаменитість посвітила довгими ніжками

Енн Хетевей у пишній сукні з фатину пробіглася лісом для фото

Кінозірка уявила себе героїнею фільму

Енн Хетевей у яскравому тренчі притулилася до дерева для фото

Енн похвалилася стрункою талією у пальто

Енн Хетевей у луці з принтом ефектно попозувала у лісі в Нью-Йорку

Акторка вбралася в образ із романтичним принтом

Енн Хетевей в ошатній сукні з бантом попозувала на сходах
Така вишукана сукня підійшла б для червоної доріжки

Недавно Хетевей знялась у прозорих тканинах для журналу та попозувала у латексі для стильної фотосесії. Про пікантні кадри зірка теж не забуває: якось вона показувалась у білизні для глянцю. А ще актриса в самому мереживі постала на хіднику.

Як відомо, з 2012-го Енн перебуває у шлюбі з Адамом Шульманом. Подружжя виховує двох синів: 9-річного Джонатана і 5-річного Джека. Зірка відверто розповідала про складнощі із зачаттям.

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