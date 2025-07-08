Хетевей у камінцях на голих персах ефектно попозувала в музеї для глянцю. Фото

Американська актриса Енн Хетевей стала головною героїнею нового випуску журналу Vogue.

Під час фотосесії знаменитість постала в різноманітних луках: квітковій сукні, кольорових тренчах, пухнастому топі та летючому фатиновому максі. А самим епатажним з них став ліф з чималих камінчиків, який Енн вдягнула на голі груди.

Зйомка проходила у музеї мистецтва Метрополітен в Нью-Йорку, музеї американського мистецтва Вітні та просто неба серед лісової природи.

Зірка виглядала ефектно на обкладинці відомого глянцю Фото Annie Leibovitz

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Недавно Хетевей знялась у прозорих тканинах для журналу та попозувала у латексі для стильної фотосесії. Про пікантні кадри зірка теж не забуває: якось вона показувалась у білизні для глянцю. А ще актриса в самому мереживі постала на хіднику.

Як відомо, з 2012-го Енн перебуває у шлюбі з Адамом Шульманом. Подружжя виховує двох синів: 9-річного Джонатана і 5-річного Джека. Зірка відверто розповідала про складнощі із зачаттям.