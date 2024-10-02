Зірка "Джокера" Хоакін Фенікс підтвердив одруження з Руні Марою

Здається, голлівудський актор Хоакін Фенікс та його кохана, актриса Руні Мара вивели стосунки на новий рівень.

Як пише Page Six, у нещодавньому подкасті зірка фільму "Джокер" згадав історію про написання промови для церемонії "Оскар" у 2020-му. Під час переповіді він сказав:

"Я радився із мамою та дружиною", – сказав він.

Хоакін та Руні на Оскарі-2020 фото GETTY IMAGES

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Згодом у розмові він ще кілька разів згадував Мару за іменем, очевидно, маючи на увазі саме її у статусі дружини.

Як відомо, Фенікс та Мара познайомилися на зйомках фільму "Вона" у 2012-му. Однак до 2017-го пара приховувала відносини. А вже за два роки оголосили про заручини.

У 2020-му в пари народилася перша спільна дитина – син, якого назвали Рівером на честь покійного брата Хоакіна, зірки 90-х, актора Рівера Фенікса.

Нагадаємо, серед зірок таємні шлюби та заручини – не рідкість. Наприклад, співачка Адель та її бойфренд Річ Пол тримали інтригу аж до серпня цього року. Допоки зірка не похизувалася діамантом на підмізинному пальці.