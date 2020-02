Цікаве з церемонії Американської кіноакадемії: бутерброд, мами на "Оскарі" та перша перемога Пітта

У Лос-Анджелесі відбулася 92-га церемонія вручення призів американської кіноакадемії "Оскар". Серед її головних тріумфаторів - актори Хоакін Фенікс та Рене Зеллвегер, а також Бред Пітт, який здобув першого в своєму житті "золотого чоловічка".

А ще він, схоже, вейпив на червоній доріжці.

Несподіваний виступ Емінема та реакція на нього публіки, елегантні мами зірок, значуще вбрання Наталі Портман та бутербродик із індичкою - ми зібрали найцікавіші та найкумедніші моменти вечора.

56-річний Бред Пітт став лауреатом "Оскара" за роль другого плану в "Одного разу в... Голлівуді". Він присвятив відзнаку своїм із Анджеліною Джолі синам та дочкам.

"Це заради моїх дітей, які надають кольорів усьому, що я роблю. Я обожнюю вас. Спасибі", - сказав зворушений Пітт.

Brad Pitt’s full acceptance speech at the #Oscars pic.twitter.com/pIoiixbYrr — Brad Pitt Web (@BradPittWeb) February 10, 2020

Актриса Лора Дерн своїх двох дітей привела на саму церемонію, а ще маму, 84-річну актрису та режисерку Даян Ледд. Як пише Harper's Bazaar, вона теж кілька разів номінувалася на "Оскар".

Лора з донькою та мамою

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue Polska (@vogue.polska) 9 Фев 2020 в 7:30 PST

Мама Кіану Рівза Патрісія Тейлор - не акторка, а дизайнерка костюмів, але на червоному хіднику виглядає мегазіркою. Фото цієї пані просто підірвали мережу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lainey Sarasohn (@sarasohnl) 9 Фев 2020 в 5:43 PST

Зі своєю мамою Гердою прийшла на "Оскар" і Шарліз Терон. Вона посадила її між собою і Томом Хенксом.

"Що робив на "Оскарі" Емінем?", - судячи з соцмереж, таке питання виникло в багатьох глядачів. Репер виступив на сцені церемонії з композицією "Lose Yourself", якій уже 18 років. Щоправда, свого часу вона сама отримала "Оскар". А фото і відео реакції публіки на перфоменс артиста дуже смішні.

Eminem performing 'lose yourself' at the #Oscars the Celebs in the audience trying to rap along got me laughing 😂😂😂pic.twitter.com/CQ70a28XmU — Ali (@DrakesWriter1) February 10, 2020

Eminem on stage at Oscars singing from 8 mile.



All of us: pic.twitter.com/0NbkzNY4E1 — Justin Mikita (@JustinMikita) February 10, 2020

Що ж стосується вбрань із оскарівської червоної доріжки, то не можна не звернути увагу на лук Наталі Портман. Актриса, яка неодноразово публічно піднімала тему гендерної нерівності в кіноіндустрії, прийшла у вбранні Dior iз вишитими іменами режисерок, яких не було номіновано, але які, з її точки зору, на це цілком заслуговують.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от THE WORLD OF FASHION II (@theworldoffashion2) 9 Фев 2020 в 4:34 PST

Зірка серіалу "Поза" Біллі Портер епатував черговою ошатною сукнею

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Billy Porter (@theebillyporter) 9 Фев 2020 в 2:37 PST

Співачка Біллі Айліш прийшла у "піжамі" від Chanel.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Billie Eilish Colombia (@officialfanscolombia) 9 Фев 2020 в 6:56 PST

Зіроньці "Одного разу в... Голлівуді" Джулії Баттерс лише 10 років, але вона вже тямить у житті. На "Оскар" дівча прийшло зі своїм бутербродом із індичкою, поклавши його в торбинку, яка коштує 2,5 тисячі доларів, пише Page Six. Як пояснила Джулія, їй не до смаку те, чим пригощають на церемонії.

Julia Butters brought a turkey sandwich in her purse because "I don't like some of the food here. #Oscars pic.twitter.com/sCDTr4GZYq — Amy Kaufman (@AmyKinLA) February 9, 2020

Сірша Ронан була у сукні від Gucci, пише Harper's Bazaar.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 4:36 PST

"Дівчина з татуюванням дракона", вона ж дівчина Хоакіна Фенікса Руні Мара світила ребрами у платті від Alexander McQueen.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rooney Mara ♡ (@rooneymaradaily) 9 Фев 2020 в 4:24 PST

Рене Зеллвегер свій "Оскар" забирала у білій сукні Armani.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Academy (@theacademy) 9 Фев 2020 в 10:32 PST

На те, щоби створити сукню співачки Жанель Моне, майстрам у Ralph Lauren знадобилося 600 годин кропіткої ручної праці. На шовковій тканині розмістили понад 168 тисяч кришталиків різних розмірів.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ralph Lauren (@ralphlauren) 9 Фев 2020 в 10:45 PST

Щоправда, цей лук видання The Daily Mail віднесло до найгірших. Моне в цьому платті навіть порівняли з Обі-Ваном Кенобі. А акторку Крістен Віг - із червоною гусінню.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Drops Of Fashion (@dropsoffashion) 9 Фев 2020 в 11:21 PST

Фото та відео з соцмереж, зокрема з офіційного Instagram Американської кіноакадемії