Цікаве з церемонії Американської кіноакадемії: бутерброд, мами на "Оскарі" та перша перемога Пітта
У Лос-Анджелесі відбулася 92-га церемонія вручення призів американської кіноакадемії "Оскар". Серед її головних тріумфаторів - актори Хоакін Фенікс та Рене Зеллвегер, а також Бред Пітт, який здобув першого в своєму житті "золотого чоловічка".
А ще він, схоже, вейпив на червоній доріжці.
BRAD PITT vaping at OSCARS? #oscars. #bradpitt. #redcarpet pic.twitter.com/W6AKzAY8Bl— Thomas Lopez (@EXTREMEMINDD) February 10, 2020
Несподіваний виступ Емінема та реакція на нього публіки, елегантні мами зірок, значуще вбрання Наталі Портман та бутербродик із індичкою - ми зібрали найцікавіші та найкумедніші моменти вечора.
56-річний Бред Пітт став лауреатом "Оскара" за роль другого плану в "Одного разу в... Голлівуді". Він присвятив відзнаку своїм із Анджеліною Джолі синам та дочкам.
"Це заради моїх дітей, які надають кольорів усьому, що я роблю. Я обожнюю вас. Спасибі", - сказав зворушений Пітт.
Brad Pitt’s full acceptance speech at the #Oscars pic.twitter.com/pIoiixbYrr— Brad Pitt Web (@BradPittWeb) February 10, 2020
Актриса Лора Дерн своїх двох дітей привела на саму церемонію, а ще маму, 84-річну актрису та режисерку Даян Ледд. Як пише Harper's Bazaar, вона теж кілька разів номінувалася на "Оскар".
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Мама Кіану Рівза Патрісія Тейлор - не акторка, а дизайнерка костюмів, але на червоному хіднику виглядає мегазіркою. Фото цієї пані просто підірвали мережу.
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Зі своєю мамою Гердою прийшла на "Оскар" і Шарліз Терон. Вона посадила її між собою і Томом Хенксом.
Tom Hanks, Charlize Theron & Margot Robbie Mat Talking the Parasite Squad! @tomhanks @CharlizeAfrica #MargotRobbie #Cheer #CheerNetflix #MatTalk #TomHanks #CharlizeTheron pic.twitter.com/EHjnZ4BEDO— SusanT (@typical_susan) February 10, 2020
"Що робив на "Оскарі" Емінем?", - судячи з соцмереж, таке питання виникло в багатьох глядачів. Репер виступив на сцені церемонії з композицією "Lose Yourself", якій уже 18 років. Щоправда, свого часу вона сама отримала "Оскар". А фото і відео реакції публіки на перфоменс артиста дуже смішні.
Eminem performing 'lose yourself' at the #Oscars the Celebs in the audience trying to rap along got me laughing 😂😂😂pic.twitter.com/CQ70a28XmU— Ali (@DrakesWriter1) February 10, 2020
Eminem on stage at Oscars singing from 8 mile.— Justin Mikita (@JustinMikita) February 10, 2020
All of us: pic.twitter.com/0NbkzNY4E1
Martin Scorsese reacts to Eminem's #Oscars performance pic.twitter.com/rywFkseOHf— Variety (@Variety) February 10, 2020
Що ж стосується вбрань із оскарівської червоної доріжки, то не можна не звернути увагу на лук Наталі Портман. Актриса, яка неодноразово публічно піднімала тему гендерної нерівності в кіноіндустрії, прийшла у вбранні Dior iз вишитими іменами режисерок, яких не було номіновано, але які, з її точки зору, на це цілком заслуговують.
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Зірка серіалу "Поза" Біллі Портер епатував черговою ошатною сукнею
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Співачка Біллі Айліш прийшла у "піжамі" від Chanel.
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Зіроньці "Одного разу в... Голлівуді" Джулії Баттерс лише 10 років, але вона вже тямить у житті. На "Оскар" дівча прийшло зі своїм бутербродом із індичкою, поклавши його в торбинку, яка коштує 2,5 тисячі доларів, пише Page Six. Як пояснила Джулія, їй не до смаку те, чим пригощають на церемонії.
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Сірша Ронан була у сукні від Gucci, пише Harper's Bazaar.
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"Дівчина з татуюванням дракона", вона ж дівчина Хоакіна Фенікса Руні Мара світила ребрами у платті від Alexander McQueen. А під низ вділа зручненькі кеди.
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Рене Зеллвегер свій "Оскар" забирала у білій сукні Armani.
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На те, щоби створити сукню співачки Жанель Моне, майстрам у Ralph Lauren знадобилося 600 годин кропіткої ручної праці. На шовковій тканині розмістили понад 168 тисяч кришталиків різних розмірів.
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Щоправда, цей лук видання The Daily Mail віднесло до найгірших. Моне в цьому платті навіть порівняли з Обі-Ваном Кенобі. А акторку Крістен Віг - із червоною гусінню.
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Не зацінили в мережі й зухвале вбрання Блек Чайни. Власне, чимало інтернет-користувачів узагалі не зрозуміли, що скандальна сексі-модель та колишня брата Кім Кардашян забула на "Оскарі".
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"Майже комічним" британське видання назвало плаття зірки "Убиваючи Єву" Сандри О.
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Про сукню Олівії Колман жартують, мовляв, ці дивні вирізи для того, щоби пахви провітрювати.
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У Сігурні Вівер був цікавий пояс-мотузка.
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Кріссі Метц із серіалу "Це ми" була в яскраво-червоному від Christian Siriano.
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Скарлетт Йохансон у розкішній сукні Oscar de la Renta, на створення якої пішло понад 300 годин.
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OMG we were so hungry...... 🍽 @PenelopeCruzOficial ✨ ¡Dios mío, teníamos tanta hambre! ✨ #Oscars
Фото та відео з соцмереж, зокрема з офіційного Instagram Американської кіноакадемії