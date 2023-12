Цікаве з церемонії Американської кіноакадемії: бутерброд, мами на "Оскарі" та перша перемога Пітта

У Лос-Анджелесі відбулася 92-га церемонія вручення призів американської кіноакадемії "Оскар". Серед її головних тріумфаторів - актори Хоакін Фенікс та Рене Зеллвегер, а також Бред Пітт, який здобув першого в своєму житті "золотого чоловічка".

А ще він, схоже, вейпив на червоній доріжці.

Несподіваний виступ Емінема та реакція на нього публіки, елегантні мами зірок, значуще вбрання Наталі Портман та бутербродик із індичкою - ми зібрали найцікавіші та найкумедніші моменти вечора.

56-річний Бред Пітт став лауреатом "Оскара" за роль другого плану в "Одного разу в... Голлівуді". Він присвятив відзнаку своїм із Анджеліною Джолі синам та дочкам.

"Це заради моїх дітей, які надають кольорів усьому, що я роблю. Я обожнюю вас. Спасибі", - сказав зворушений Пітт.

Актриса Лора Дерн своїх двох дітей привела на саму церемонію, а ще маму, 84-річну актрису та режисерку Даян Ледд. Як пише Harper's Bazaar, вона теж кілька разів номінувалася на "Оскар".

Мама Кіану Рівза Патрісія Тейлор - не акторка, а дизайнерка костюмів, але на червоному хіднику виглядає мегазіркою. Фото цієї пані просто підірвали мережу.

Зі своєю мамою Гердою прийшла на "Оскар" і Шарліз Терон. Вона посадила її між собою і Томом Хенксом.

"Що робив на "Оскарі" Емінем?", - судячи з соцмереж, таке питання виникло в багатьох глядачів. Репер виступив на сцені церемонії з композицією "Lose Yourself", якій уже 18 років. Щоправда, свого часу вона сама отримала "Оскар". А фото і відео реакції публіки на перфоменс артиста дуже смішні.

Eminem performing 'lose yourself' at the #Oscars the Celebs in the audience trying to rap along got me laughing 😂😂😂pic.twitter.com/CQ70a28XmU