Асиметрія і трояндове декольте: Холлі Беррі вигуляла ефектний образ для телешоу. Фото

58-річна американська акторка Холлі Беррі добре знає, які кольори їй пасують. Вкотре вона підтвердила цю думку днями появою на шоу Jimmy Kimmel live у Нью-Йорку.

Для виходу зірка обрала червону мідісукню із аплікацією квітки у зоні декольте. Її Беррі доповнила високими підборами.

Красуня підкреслила форми розкішним вбранням фото GETTY IMAGES

До речі, нещодавно Холлі попозувала у відвертих вбраннях на сторінках американського глянцю. Цікаво, що зірку знімала українська фотографка з Івано-Франківська. Для фотосету Беррі вкотре показалася у розкішних образах, які підкреслили її фігуру.

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Нагадаємо, Беррі полюбляє працювати над собою у спортзалі. Свої пекельні воркаути вона часто демонструє у соцмережах.