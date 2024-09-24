Асиметрія і трояндове декольте: Холлі Беррі вигуляла ефектний образ для телешоу. Фото
58-річна американська акторка Холлі Беррі добре знає, які кольори їй пасують. Вкотре вона підтвердила цю думку днями появою на шоу Jimmy Kimmel live у Нью-Йорку.
Для виходу зірка обрала червону мідісукню із аплікацією квітки у зоні декольте. Її Беррі доповнила високими підборами.
До речі, нещодавно Холлі попозувала у відвертих вбраннях на сторінках американського глянцю. Цікаво, що зірку знімала українська фотографка з Івано-Франківська. Для фотосету Беррі вкотре показалася у розкішних образах, які підкреслили її фігуру.
Нагадаємо, Беррі полюбляє працювати над собою у спортзалі. Свої пекельні воркаути вона часто демонструє у соцмережах.
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