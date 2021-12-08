"Я знайшла кохання усього життя": 55-річна Беррі зворушливо звернулася до бойфренда зі сцени кінопремії

Середа, 8 грудня 2021, 17:45

7 грудня голлівудська акторка Холлі Беррі отримала нагороду за досягнення в кінематографі премії Black Cinema and Television.

У своїй промові 55-річна зірка не лише пригадала, як розвивалася її кар’єра. Беррі розповіла також і про особисте життя.

 
З бойфрендом, музикантом Ваном Гантом Беррі позувала на хіднику
фото instagram@halleberry

"Окрім режисерського дебюту, я також знайшла кохання усього життя", – сказала акторка зі сцени.

 
Для виходу акторка обрала сукню з довгим шлейфом від Christian Siriano

"Я знаю, що це – воно, бо, коли ти зазнаєш поразки стільки разів, ти розумієш, як виглядають помилки. А я помилялася стільки, що точно знаю, як виглядає справжнє кохання", – додала вона.

 

Беррі також звернулася прямісінько до свого бойфренда, який сидів серед глядачів.

"Ти доповнив мене. Ти підтримав мене. В мене ніколи не було того, хто б підносив мене вище і змушував почуватися собою ще більше", – зворушливо завершила промову акторка.

Нагадаємо, Беррі зустрічається з 51-річним американським виконавцем Ваном Гантом. До цього вона тричі була заміжня і має двох дітей.

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