Це сукня або спіднє? Холлі Беррі на прем'єрі у Лос-Анджелесі посвітила тілом у зухвалому прозорому аутфіті
Американська актриса Холлі Беррі, яка у свої 57 перебуває в прекрасній фізичній формі, не гає нагоди похизуватися фігурою.
На лос-анджелеській прем'єрі фільму "Союз" кралечка з'явилася в провокаційній прозорій сукні, яка скидається на сексі-ночнушку.
Нагадаємо, нещодавно Холлі в буквальному сенсі застрягла у дизайнерському вбранні, а коли вибиралася з нього, то блиснула перед камерою голими принадами.
Як відомо, Беррі час від часу знімає для Instagram свої потужні воркаути.
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