Це сукня або спіднє? Холлі Беррі на прем'єрі у Лос-Анджелесі посвітила тілом у зухвалому прозорому аутфіті

Марія Ткаченко 13 серпня, 11:45
Холлі Беррі
Фото з Instagram Беррі

Американська актриса Холлі Беррі, яка у свої 57 перебуває в прекрасній фізичній формі, не гає нагоди похизуватися фігурою.

На лос-анджелеській прем'єрі фільму "Союз" кралечка з'явилася в провокаційній прозорій сукні, яка скидається на сексі-ночнушку.

Актриса Холлі Беррі

Холлі Беррі та її чергова зухвала фешн-витівка

Фото Getty Images

Фігура Холлі Беррі

Ото вже пустунка!

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Холлі в буквальному сенсі застрягла у дизайнерському вбранні, а коли вибиралася з нього, то блиснула перед камерою голими принадами.

Як відомо, Беррі час від часу знімає для Instagram свої потужні воркаути.

Читайте також:

"Моє его казало мені, що я цього уникну": 57-річна Холлі Беррі зізналася, як переживає вікові гормональні зміни

"Дідько, я не мав цього постити": бойфренд Холлі Беррі показав Insta-підписникам її голу дупцю. Фото

Холлі Беррі з нагоди 20-річчя "Жінки-кішки" прикрила голі груди котами для бешкетних фото

Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів