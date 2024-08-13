Це сукня або спіднє? Холлі Беррі на прем'єрі у Лос-Анджелесі посвітила тілом у зухвалому прозорому аутфіті

Американська актриса Холлі Беррі, яка у свої 57 перебуває в прекрасній фізичній формі, не гає нагоди похизуватися фігурою.

На лос-анджелеській прем'єрі фільму "Союз" кралечка з'явилася в провокаційній прозорій сукні, яка скидається на сексі-ночнушку.

Холлі Беррі та її чергова зухвала фешн-витівка Фото Getty Images

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Ото вже пустунка! Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Холлі в буквальному сенсі застрягла у дизайнерському вбранні, а коли вибиралася з нього, то блиснула перед камерою голими принадами.

Як відомо, Беррі час від часу знімає для Instagram свої потужні воркаути.