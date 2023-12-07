57-річна Холлі Беррі блиснула пікантним декольте у золотому костюмі-двійці. ФОТО
Голлівудська актриса Холлі Беррі стала гостею Міжнародного кінофестивалю в Саудівській Аравії, де з'явилася у справді зірковому луці.
57-річна Беррі вигуляла на червоний хідник золотий костюм-двійку з глибоким декольте. З-під приталеного блейзера зі структурованими плечима яскравів смарагдовий мереживний топ.
З прикрас на актрисі було кольє з великим золотим серцем.
Як відомо, Беррі не приховує, що перебуває посередині менопаузи, і відверто ділиться своїми переживаннями цього періоду. Зокрема, актриса розповідала про сексуальність та справжню ціль своїх тренувань.
Приєднуйтесь до дискусії