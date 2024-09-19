Христина Горняк в обтислому ромпері похвалилася величезним букетом. Відео
Нотаріуска, блогерка та "вже мілфа" Христина Горняк з тих жінок, кому не бракує уваги з боку чоловіків.
37-річна Христина у своєму Instagram похизувалася черговим подарунком від залицяльників.
"Це дуже ніжно і гарно! Дякую", - звернулася Христина до загадкового дарувальника квітів.
Нагадаємо, у жовтні 2022-го року Христина і Володимир Остапчук оголосили про розлучення. Експодружжя перебувало у шлюбі 2 роки. Після розлучення Христина не вступала у довгострокові серйозні стосунки, однак точно сформулювала для себе, який чоловік їй потрібен. У серпні, наприклад, Горняк розказувала про свого 29-річного залицяльника.
До слова, у коментарі ТаблоID Кріс уточнила, що знову титрує себе дівочим прізвищем Горняк, а не колишнім Остапчук.
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