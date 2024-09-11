Ексдружина Остапчука пояснила, чому не хоче ділити їхній спільний будинок через суд

Христина Горняк про дім, який не можуть поділити з колишнім

Ексдружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина Горняк розказала про справи щодо поділу їхнього спільного майна.

В коментарі "ЖВЛ" блогерка зазначила, що попри її пропозиції, Володимир не йде на домовленість.

"Будинок ми, на жаль, ми не поділили. Діалоги я пропоную, але зі мною не йдуть", - відповіла Христина.

Реклама:

Площа двоповерхового будинку, який розташований в котеджному містечку "Золоче" Київської області, дорівнює 170 квадратних метрів фото з Instagram

"Я людина адекватна, і розумію, що будинок є спільним майном колишнього подружжя. Якщо ми підемо до суду, це буде спірне майно, на нього накладеться арешт і цей будинок просто заморозиться. І він нікому не стане в пригоді. Я проти такої ситуації", - додала Горняк.

Блогерка не планує здаватися фото з Instagram Христини

Нагадаємо, у червні 2022-го ще на той момент подружжя, Володимир та Христина Остапчуки проводили для шанувальників екскурсію своїм домом, в якому активно робили ремонт. Однак у жовтні того ж року стало відомо, що подружжя офіційно розлучилося.

У червні минулого року Христина наголосила, що не планує відмовлятися від своєї частки дому і натякнула на це новій дружині Володимира, Катерині Остапчук, тим паче, що у нерухомість колишня пара вклалася 50/50.

А менш ніж за рік Остапчук запросив у дім свою нову дружину Катю, яка ділилася ідеями щодо ремонту у, ймовірно, спільному (за її думкою) з Володимиром житлом. У травні Христина навідувалася в їхній будинок і розказувала, що Володимир не планує віддавати їй кошти за нього.