Ексдружина Остапчука у топі та спідниці з розрізом звабливо попозувала для відео на Мінокосі
Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина зараз відпочиває на грецькому Мінокосі та активно ділиться літнім контентом з підписниками.
Вона опублікувала відео, на якому позує у чорному легкому костюмі топі та спідниці з розрізом у всю довжину.
Свій образ для відпочинку вона доповнила сонцезахисними окулярами та прикрасами.
"Доброго вечора", - підписала вона відео.
Нагадаємо, нещодавно Христина Остапчук попозувала у відвертій кофтинці.
Якось Христина зізналася, якою частиною свого тіла вона незадоволена та що б хотіла мати.
Приєднуйтесь до дискусії