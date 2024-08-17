Ексдружина Остапчука у топі та спідниці з розрізом звабливо попозувала для відео на Мінокосі

Юлія Леськова 17 серпня, 12:30
Христина Остапчук позує для фото
Фото з Instagram Христини Остапчук

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина зараз відпочиває на грецькому Мінокосі та активно ділиться літнім контентом з підписниками.

Вона опублікувала відео, на якому позує у чорному легкому костюмі топі та спідниці з розрізом у всю довжину.

Свій образ для відпочинку вона доповнила сонцезахисними окулярами та прикрасами.


"Доброго вечора", - підписала вона відео.

Христина Остапчук відпочиває на Мінокосі

Христина насолоджується відпочинком на грецькому острові

Христина Остапчук показала стильний лук

Христина радіє життю у Греції

Христина Остапчук на відео
Остапчук послала шанувальникам повітряний поцілунок

Нагадаємо, нещодавно Христина Остапчук попозувала у відвертій кофтинці.

Якось Христина зізналася, якою частиною свого тіла вона незадоволена та що б хотіла мати.

Читайте також:

"Якщо відмотати час назад": Остапчук зізналася, чи вийшла б знову за Остапчука

"Нікому не скажемо": Ексдружина Остапчука заінтригувала фото з рукою чоловіка у себе на талії

"Можуть якось випасти": колишня Остапчука блиснула грудьми в дуже сміливій кофтинці. Фото

остапчук
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів