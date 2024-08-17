Ексдружина Остапчука у топі та спідниці з розрізом звабливо попозувала для відео на Мінокосі

Фото з Instagram Христини Остапчук

Колишня дружина шоумена Володимира Остапчука, нотаріуска та блогерка Христина зараз відпочиває на грецькому Мінокосі та активно ділиться літнім контентом з підписниками.

Вона опублікувала відео, на якому позує у чорному легкому костюмі топі та спідниці з розрізом у всю довжину.

Свій образ для відпочинку вона доповнила сонцезахисними окулярами та прикрасами.

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"Доброго вечора", - підписала вона відео.

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Нагадаємо, нещодавно Христина Остапчук попозувала у відвертій кофтинці.

Якось Христина зізналася, якою частиною свого тіла вона незадоволена та що б хотіла мати.