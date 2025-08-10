"Люблю порушувати правила": Шишпор у бікіні посвітила пружними сідницями на гарячих фото

Фото з Instagram Христини Шишпор

Прима-балерина Христина Шишпор поділилася зі своїми шанувальниками нових гарячим контентом.

У своєму Instagram Христина похвалилася підтягнутою фігурою у шоколадному бікіні на тлі моря.

"Я - прима-балерина, але в житті люблю порушувати правила і руйнувати стереотипи. Ці фото - про свободу бути собою. Далі буде", - написала Шишпор.

Христина точно знає свої найвигідніші ракурси для фото

Прима-балерина попозувала для спокусливих фото

Нагадаємо, з 2014 по 2019 роки Христина Шишпор була заміжня за футболістом Григорієм Бущаном. Після свого розставання обоє тривалий час приховували своє особисте життя, проте у 2022-му Бущан одружився вдруге.

У експодружжя є спільна 10-річна донька Юля.