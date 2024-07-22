Шишпор у купальнику показалася з різних ракурсів для звабливого фотосету в басейні

Тетяна Сухачова 22 липня, 15:30
Прима-балерина Христина Шишпор

Христина граційно випірнула з басейну

фото з Instagram Христини Шишпор

38-річна прима-балерина Христина Шишпор продовжує тішити підписників пляжним контентом із відпочинку в Італії. Цього разу вона показала серію знімків в басейні, для яких попозувала у суцільному купальнику з трояндами.

Сонячними кадрами, на яких вона показалася з різних ракурсів, Шишпор поділилася на своїй сторінці в Instagram.


Христина Шишпор на відпочинку

Той момент, коли знаєш свої найкращі ракурси

фото з Instagram Христини Шишпор
Христина ШИшпор на відпочинку в Італії

Раніше Шишпор вже демонструвала фото з відпочинку

фото з Instagram
Шишпор у басейні

У березні Христина відзначила своє 38-річчя

фото з Instagram

До речі, нещодавно Христина звабливо попозувала на пляжі.

Нагадаємо, раніше Шишпор показала знімок, на який, з її слів, довго наважувалася.

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