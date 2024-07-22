Шишпор у купальнику показалася з різних ракурсів для звабливого фотосету в басейні
38-річна прима-балерина Христина Шишпор продовжує тішити підписників пляжним контентом із відпочинку в Італії. Цього разу вона показала серію знімків в басейні, для яких попозувала у суцільному купальнику з трояндами.
Сонячними кадрами, на яких вона показалася з різних ракурсів, Шишпор поділилася на своїй сторінці в Instagram.
До речі, нещодавно Христина звабливо попозувала на пляжі.
Нагадаємо, раніше Шишпор показала знімок, на який, з її слів, довго наважувалася.
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