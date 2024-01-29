"Ну що, готові?": Шишпор на єгипетському відпочинку посвітила формами в бікіні

Марія Ткаченко 29 січня, 15:30

Прима-балерина Христина Шишпор влаштувала собі відпочинок у Єгипті та не стала позбавляти підписників Instagram втіхи побачити її у купальнику.

Кількома кадрами 37-річна зірка поділилася в Insta-сторіс.

Христина обрала для своїх зимових канікул Шарм-еш-Шейх

Христина обрала для своїх зимових канікул Шарм-еш-Шейх

Фото з Instagram Шишпор
Зірка балету продемонструвала свої відпочинкові луки

Зірка балету продемонструвала свої відпочинкові луки


Христино, що за питання!?

Христино, що за питання!?

Так!

Так!

Нагадаємо, артистка не приховує, що все своє життя бореться з зайвою вагою. Під час повномасштабної війни їй довелося звернутися до ендокринолога, бо самостійно позбутися набраних через депресію кілограмів у Христини не виходило.

Як відомо, Шишпор - колишня дружина футболіста Георгія Бущана, від якого має доньку Юлію.

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