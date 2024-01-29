"Ну що, готові?": Шишпор на єгипетському відпочинку посвітила формами в бікіні
Прима-балерина Христина Шишпор влаштувала собі відпочинок у Єгипті та не стала позбавляти підписників Instagram втіхи побачити її у купальнику.
Кількома кадрами 37-річна зірка поділилася в Insta-сторіс.
Нагадаємо, артистка не приховує, що все своє життя бореться з зайвою вагою. Під час повномасштабної війни їй довелося звернутися до ендокринолога, бо самостійно позбутися набраних через депресію кілограмів у Христини не виходило.
Як відомо, Шишпор - колишня дружина футболіста Георгія Бущана, від якого має доньку Юлію.
Приєднуйтесь до дискусії