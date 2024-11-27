"Подвійне свято": дружина Яремчука у їхню річницю привітала свого "Аполлона" з 29-річчям та назвала його суперздібність

Дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина 27-го листопада відзначає відразу дві події - день народження чоловіка і річницю стосунків.

У своєму Instagram 30-річна Христина залишила тепле та іронічне привітання для коханого і показала їхні спільні фото.

"Сьогодні у нас подвійне свято: у мого Аполлона день народження та 12 років спільного життя. Який хитрюля, знає, як економити, взяв два свята в один день зібрав. Тобі лише 29, а в тебе вже пів сивої голови, не дякуй", - написала Христина.

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Подружжя дуже гармонійно і красиво виглядає разом. Чого лише варті ноги Христини...

"За ці 12 років ти довів, що витримка - твій талант, а я головний виклик. Ти живий доказ того, що впертістю можна досягти всього, навіть іноді виграти в суперечці у дружини (таке буває, але рідко).



Ми, схоже, не просто "чоловік та дружина", а справжні чемпіони світу з переїздів! Щороку – нова країна, нове життя, нові коробки, але, що головне, той самий ти! Дякую, що показуєш мені світ", - написала Яремчук.



Про коробки дружина точно не пожартувала. У серпні пара попрощалася з Валенсією і вирушила до Києва

Судячи з кількості фото, Христина і Роман з тих, хто люблять фотографуватися разом

Ще зовсім юні Роман і Христина. Впізнаєте?

За 12 років спільного життя пара дуже змінилася

"Нехай на твоєму полі буде максимум приводів для радості і щастя та мінімум для офсайдів. Ти наш супергерой, і навіть якщо твоя суперздібність - розкидувати шкарпетки!", - привітала футболіста дружина.

Нагадаємо, Яремчук побрався з Христиною у 2017 році. У 2019-му у подружжя народився син Микита.

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