Найулюбленіший уболівальник: дружина Яремчука показала його ніжний момент з сином після переможного гола Словаччині

Фото з Instagram Христини Яремчук

Дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина показала щемливі кадри, на яких спортсмен після переможного гола у матчі збірних України та Словаччини цілує свого сина 4-річного сина Микиту.

Відео Христина опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах Яремчук після перемоги над Словаччиною біжить через поле в бік трибун, де за грою спостерігав його маленький син, до речі, одягнутий він був у футболку із прізвищем татка, а потім цілує його та жестом показує щось дружині.

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Нагадаємо, у травні дружина Романа Яремчука відсвяткувала своє 30-річчя та показалася перед підписниками у шкіряній сукні.

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