Найулюбленіший уболівальник: дружина Яремчука показала його ніжний момент з сином після переможного гола Словаччині

Юлія Леськова 22 червня, 10:35
Роман Яремчук з дружиною та сином
Фото з Instagram Христини Яремчук

Дружина українського футболіста Романа Яремчука, Христина показала щемливі кадри, на яких спортсмен після переможного гола у матчі збірних України та Словаччини цілує свого сина 4-річного сина Микиту.

Відео Христина опублікувала у своєму Instagram.

На кадрах Яремчук після перемоги над Словаччиною біжить через поле в бік трибун, де за грою спостерігав його маленький син, до речі, одягнутий він був у футболку із прізвищем татка, а потім цілує його та жестом показує щось дружині.


Роман Яремчук цілує сина після переможного гола

Роман та Христина стали батьками у липні 2019 року

Роман Яремчук після перемоги над Словаччиною

Яремчук побрався зі своєю дружиною у 2017 році

Син футболіста Романа Яремчука

Найулюбленіший футбольний фанат Яремчука

Нагадаємо, у травні дружина Романа Яремчука відсвяткувала своє 30-річчя та показалася перед підписниками у шкіряній сукні.

Раніше ТаблоID показував, який вигляд мають дружини відомих українських футболістів.

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