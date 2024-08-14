Дружина Яремчука у бікіні попрощалася з Валенсією та "на собаках" вирушила до Києва
Родина футболіста Романа Яремчука, яка мешкала у Іспанії, поки нападник на правах оренди грав за "Валенсію", тепер вирушила до України.
Процес збирання речей показала у Insta-сторіс дружина спортсмена Христина.
"Дивлюсь на всі ці речі, і таке враження, що живе не три людини в хаті, а табір циган!", - заявила вона.
"Крайній день у Валенсії, останній день в цій хатинці. Сьогодні навіть дощ пішов, що буває 5 разів на рік, бо не хоче мене відпускати моя селуха. Як же не хочеться їхать, так добре було, по-домашньому. А сусіди в мене які тут. Буду дуже сумувати за цим місцем. Я не прощаюсь, я кажу "до побачення"", - написала Христина.
Також молодиця поділилася фото в купальнику, яке зробила на згадку про місце, де їй було так затишно.
"Перше місце за 7 років життя в Європі, де я почувалася як вдома. Фсьо, більше не буду вам нить, піду сама собі бубнить під нос", - пообіцяла підписникам 30-річна Яремчук.
Маючи на увазі складність логістики через повномасштабну війну, Христина пожартувала, що до Києва вони добиратимуться "на собаках".
До речі, найвірогідніше, що Київ стане проміжним пунктом у великому переїзді Яремчуків. Адже в липні 28-річний Роман став гравцем грецького "Олімпіакоса" і його контракт до 2028-го року.
Нагадаємо, Христина є хрещеною мамою доньки іншого відомого українського футболіста.