Дружина Яремчука у бікіні попрощалася з Валенсією та "на собаках" вирушила до Києва

Роман Яремчук із дружиною Христиною і сином Микитою Фото з Instagram Яремчук

Родина футболіста Романа Яремчука, яка мешкала у Іспанії, поки нападник на правах оренди грав за "Валенсію", тепер вирушила до України.

Процес збирання речей показала у Insta-сторіс дружина спортсмена Христина.

"Дивлюсь на всі ці речі, і таке враження, що живе не три людини в хаті, а табір циган!", - заявила вона.

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Речей у Яремчуків, м'яко кажучи, немало

"Крайній день у Валенсії, останній день в цій хатинці. Сьогодні навіть дощ пішов, що буває 5 разів на рік, бо не хоче мене відпускати моя селуха. Як же не хочеться їхать, так добре було, по-домашньому. А сусіди в мене які тут. Буду дуже сумувати за цим місцем. Я не прощаюсь, я кажу "до побачення"", - написала Христина.

Христина не приховує, що прощатися з Валенсією їй сумно

Також молодиця поділилася фото в купальнику, яке зробила на згадку про місце, де їй було так затишно.

"Перше місце за 7 років життя в Європі, де я почувалася як вдома. Фсьо, більше не буду вам нить, піду сама собі бубнить під нос", - пообіцяла підписникам 30-річна Яремчук.

Де ж тепер робитиме такі фото Яремчук?

Маючи на увазі складність логістики через повномасштабну війну, Христина пожартувала, що до Києва вони добиратимуться "на собаках".

5-річний Микита до подорожі готовий

Дорога обіцяє бути веселою...

До речі, найвірогідніше, що Київ стане проміжним пунктом у великому переїзді Яремчуків. Адже в липні 28-річний Роман став гравцем грецького "Олімпіакоса" і його контракт до 2028-го року.

Нагадаємо, Христина є хрещеною мамою доньки іншого відомого українського футболіста.



