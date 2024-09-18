Білик у самих колготках та куртці посвітила ніжками на лаконічному ч/б. Фото

Тетяна Сухачова 18 вересня, 10:15

54-річна співачка Ірина Білик у своїх соцмережах полюбляє спілкуватися із власними фанами. Зокрема, цікавиться їхньою думкою щодо сердечних питань.

Як, наприклад, у новому дописі артистка запитала шанувальників, чи є флірт, на їхню думку, зрадою. Таке питання Білик доповнила власною ч/б світлиною у колготкох та куртці, підкресливши свої стрункі ноги.

Ірина Білик у шортах

Ірина у сміливому міні показалася для ч/б

скрін з Instagram ірини Білик

До речі, артистка не вперше торкається теми зради у своєму Instagram. Раніше зірка міркувала, чи можна пробачати невірність.

Нагадаємо, у травні цього року Білик розповідала, що її серце зайняте чоловіком. Щоправда, хто він, вона так і не розказала

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