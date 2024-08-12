Білик заговорила про пробачення чоловічої зради і показалася на сумовитому фото

Фото з Instagram Білик

Співачка Ірина Білик підняла у своєму Instagram непросту тему: чи можна пробачити чоловічу зраду.

54-річна зірка, яка в одному з попередніх дописів запитувала, яких жінок не зраджують, проілюструвала новий пост селфі, на якому виглядає задумливою і сумною.

На жаль, Білик знайомий біль від чоловічих зрад

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"Стосовно зради… Почитала ваші коментарі… Більшість пише, що всі чоловіки зраджують, і тоді в мене виникло тільки одне питання - а чи змогли б ви пробачити зраду, якщо б він прийшов до вас і сам зізнався в цьому?!?", - поцікавилася Іра.

До речі, минулий допис про зраду прокоментував один із зіркових колишніх Білик, Дмитро Коляденко. Хореограф, танцівник, співак і телеведучий укотре назвав співачку "королевою сексу".

Дмитро не приховує, що в стосунках із Іриною був страшенним ревнивцем і виробляв через це казна-що

Як відомо, у травні Дмитро розказував, що не спілкується з Іриною, бо образився. Та, вочевидь, 53-річний артист відтоді встиг відтанути.

Нагадаємо, Білик кілька місяців тому зізналася, що її серце зайняте.



