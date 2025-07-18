"Народила в 19, щоб мати подругу": Горова з дочкою в чорно-білих луках покрасувалися у Києві

Марія Мельник - 18 липня, 12:00

Продюсерка Ірина Горова, яка стала мамою у 19 років, показалася зі своєю "бесті".

На відео 47-річна мама і 27-річна донька Наталі пообіймалися на камеру.

"Бути мамою і bestie — місію виконано. Мама, з якою можна все!", - коротко написала Ірина.

Горова з донькою Наталі

Дівчата дійсно виглядають як подруги


Нагадаємо, Горова також виховує 16-річного сина Андрія від ексчоловіка, продюсера Потапа. Раніше вона називала свої правила виховання і пояснювала, чому треба давати дітям свободу.

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Ірина Горова
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