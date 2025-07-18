"Народила в 19, щоб мати подругу": Горова з дочкою в чорно-білих луках покрасувалися у Києві

Продюсерка Ірина Горова, яка стала мамою у 19 років, показалася зі своєю "бесті".

На відео 47-річна мама і 27-річна донька Наталі пообіймалися на камеру.

"Бути мамою і bestie — місію виконано. Мама, з якою можна все!", - коротко написала Ірина.

Дівчата дійсно виглядають як подруги

Нагадаємо, Горова також виховує 16-річного сина Андрія від ексчоловіка, продюсера Потапа. Раніше вона називала свої правила виховання і пояснювала, чому треба давати дітям свободу.