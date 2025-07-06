"Мама-друг": Горова показала кумедні кадри з дітьми та назвала свої правила виховання
Продюсерка Ірина Горова, яка стала мамою у 19 років, вирішила поділитися власним досвідом виховання 27-річної доньки Наталі та 16-річного сина Андрія.
"Мої діти - мої правила", - написала вона.
За словами Ірини, правило №1 - "Я - мама-друг".
"До материнства треба дорости. Я стала мамою у 19. Це був час захоплення, але водночас нестабільності", - сказала продюсерка.
Ірина також пояснила, що саме вклала у своїх дітей.
"В Андрія я вклала повагу до жінок, а в Наталку - справжність у всьому й працездатність", - додала бізнесвумен.
Горова також наголошує, що вірить у силу психології.
"Не бігти, коли "все погано", а превентивно, аби підліток міг мати коло себе когось неупередженого, кому можна довіритися", - пояснила Ірина.
Продюсерка також наголошує, що одним із правил її виховання є давати дітям пізнавати життя через власний досвід.
"Вони хочуть йти своїм самостійним шляхом, без тіні чужих імен, і я їх тільки підтримую", - зауважила вона.
Ірина порадила зберігати зв'язок з дітьми.
"Спільні відпустки, сніданки на вихідних, шахи, фільми - це наші маленькі ритуали, які тримають нас разом", - додала Горова.
"Моя порада. Будуйте дружні стосунки з дітьми, не ламайте їх, а намагайтеся чути, розуміти та іноді підлаштовуватися під них", - підсумувала Ірина.
Нагадаємо, Ірина Горова частенько показує своїх дітей та спільне дозвілля з ними у своїх соцмережах.
Також нещодавно Ірина розповіла, у якій школі навчається її син.