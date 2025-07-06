"Мама-друг": Горова показала кумедні кадри з дітьми та назвала свої правила виховання

Фото з Instagram Ірини Горової

Продюсерка Ірина Горова, яка стала мамою у 19 років, вирішила поділитися власним досвідом виховання 27-річної доньки Наталі та 16-річного сина Андрія.

"Мої діти - мої правила", - написала вона.

За словами Ірини, правило №1 - "Я - мама-друг".

Горова поділилася яскравими моментами спільного дозвілля з дітьми

"До материнства треба дорости. Я стала мамою у 19. Це був час захоплення, але водночас нестабільності", - сказала продюсерка.

До речі, донька Горової вже заміжня. Якось Наталка показувала, як вітала свого чоловіка з 30-річчям

Ірина також пояснила, що саме вклала у своїх дітей.

"В Андрія я вклала повагу до жінок, а в Наталку - справжність у всьому й працездатність", - додала бізнесвумен.

Горова вкладає у дітей найліпші людські якості

Горова також наголошує, що вірить у силу психології.

"Не бігти, коли "все погано", а превентивно, аби підліток міг мати коло себе когось неупередженого, кому можна довіритися", - пояснила Ірина.

А які правила виховання дітей у вас?

Продюсерка також наголошує, що одним із правил її виховання є давати дітям пізнавати життя через власний досвід.

"Вони хочуть йти своїм самостійним шляхом, без тіні чужих імен, і я їх тільки підтримую", - зауважила вона.

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Ірина порадила зберігати зв'язок з дітьми.

"Спільні відпустки, сніданки на вихідних, шахи, фільми - це наші маленькі ритуали, які тримають нас разом", - додала Горова.

Фото з Instagram Ірини Горової

"Моя порада. Будуйте дружні стосунки з дітьми, не ламайте їх, а намагайтеся чути, розуміти та іноді підлаштовуватися під них", - підсумувала Ірина.

Фото з Instagram Ірини Горової

Нагадаємо, Ірина Горова частенько показує своїх дітей та спільне дозвілля з ними у своїх соцмережах.

Також нещодавно Ірина розповіла, у якій школі навчається її син.