Горова без мейку і в лосинах посвітила формами під час щоденного ритуалу

Марія Мельник - 16 червня, 13:50

Продюсерка Ірина Горова розказала, як наповнює своє життя корисними звичками і сенсами.

У своєму Instagram 47-річна Ірина розповіла про прогулянки і до чого привчає себе.

"Про натхнення. В мене є традиція ходити кожного дня близько 5 км. Під час прогулянки я слухаю музику чи цікавий подкаст. Та найулюбленіше - це спостерігати за тим, що мене оточує. Я вчу себе помічати красу. Помічати ніжність у деталях. Впускати в простір тільки те, що гріє. Решта — залишається за кадром. Світ навколо такий самий, як завжди. Але що ми бачимо — залежить від того, хто дивиться. Я обираю красу, а ви?", - запитала Ірина.

Ірина Горова без фейку - фото

Горова вирушає на прогулянки без макіяжу, лише в навушниках


Фото Горової

Горова також вчиться помічати і закарбовувати красу навколо неї

Фото від Ірини Горової

Схоже, фотоплівка продюсерки сповнена флори і фауни

Горова у лосинах

Ірина також посвітила сідницями під час прогулянки

Нагадаємо, однією з нових звичок Горової також є спорт. Раніше Горова показала 7 способів зробити його улюбленою звичкою.

А минулого року Ірина показувала, з чого починає свій ранок.

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Ірина Горова
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