Горова без мейку і в лосинах посвітила формами під час щоденного ритуалу
Продюсерка Ірина Горова розказала, як наповнює своє життя корисними звичками і сенсами.
У своєму Instagram 47-річна Ірина розповіла про прогулянки і до чого привчає себе.
"Про натхнення. В мене є традиція ходити кожного дня близько 5 км. Під час прогулянки я слухаю музику чи цікавий подкаст. Та найулюбленіше - це спостерігати за тим, що мене оточує. Я вчу себе помічати красу. Помічати ніжність у деталях. Впускати в простір тільки те, що гріє. Решта — залишається за кадром. Світ навколо такий самий, як завжди. Але що ми бачимо — залежить від того, хто дивиться. Я обираю красу, а ви?", - запитала Ірина.
Нагадаємо, однією з нових звичок Горової також є спорт. Раніше Горова показала 7 способів зробити його улюбленою звичкою.
А минулого року Ірина показувала, з чого починає свій ранок.