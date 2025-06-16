Горова без мейку і в лосинах посвітила формами під час щоденного ритуалу

Продюсерка Ірина Горова розказала, як наповнює своє життя корисними звичками і сенсами.

У своєму Instagram 47-річна Ірина розповіла про прогулянки і до чого привчає себе.

"Про натхнення. В мене є традиція ходити кожного дня близько 5 км. Під час прогулянки я слухаю музику чи цікавий подкаст. Та найулюбленіше - це спостерігати за тим, що мене оточує. Я вчу себе помічати красу. Помічати ніжність у деталях. Впускати в простір тільки те, що гріє. Решта — залишається за кадром. Світ навколо такий самий, як завжди. Але що ми бачимо — залежить від того, хто дивиться. Я обираю красу, а ви?", - запитала Ірина.

Горова вирушає на прогулянки без макіяжу, лише в навушниках

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Горова також вчиться помічати і закарбовувати красу навколо неї

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Ірина також посвітила сідницями під час прогулянки

Нагадаємо, однією з нових звичок Горової також є спорт. Раніше Горова показала 7 способів зробити його улюбленою звичкою.

А минулого року Ірина показувала, з чого починає свій ранок.