Горова в топі та лосинах похвалилася своїм першим "лотосом". Фото
Продюсерка Ірина Горова показала підписникам, як проходять її заняття йогою, та поділилася новими досягненнями.
Світлини 46-річна Горова опублікувала у своєму Instagram.
Ірина позаймалася йогою в чорному обтислому спортивному топі та лосинах.
Вона також похизувалася, що вперше змогла сісти у позу лотоса.
"Перший", - написала продюсерка та додала емодзі лотоса.
Нагадаємо, Ірина Горова у листопаді минулого року уклала парі з тренеркою Анітою Луценко, що зможе схуднути на 4 кілограми за 8 тижнів.
З того часу продюсерка активно займається спортом та навіть долучає до тренувань свою 25-річну доньку.
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