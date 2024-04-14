Горова в топі та лосинах похвалилася своїм першим "лотосом". Фото

Продюсерка Ірина Горова показала підписникам, як проходять її заняття йогою, та поділилася новими досягненнями.

Світлини 46-річна Горова опублікувала у своєму Instagram.

Ірина позаймалася йогою в чорному обтислому спортивному топі та лосинах.

Скріншот з Instagram Ірини Горової

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Вона також похизувалася, що вперше змогла сісти у позу лотоса.

"Перший", - написала продюсерка та додала емодзі лотоса.

Якось Горова розповідала, як зробити спорт улюбленою звичкою

Фото з Instagram Ірини Горової

Нагадаємо, Ірина Горова у листопаді минулого року уклала парі з тренеркою Анітою Луценко, що зможе схуднути на 4 кілограми за 8 тижнів.

З того часу продюсерка активно займається спортом та навіть долучає до тренувань свою 25-річну доньку.