Горова в топі та лосинах похвалилася своїм першим "лотосом". Фото

Юлія Леськова 14 квітня, 12:13

Продюсерка Ірина Горова показала підписникам, як проходять її заняття йогою, та поділилася новими досягненнями.

Світлини 46-річна Горова опублікувала у своєму Instagram.

Ірина позаймалася йогою в чорному обтислому спортивному топі та лосинах.

Скріншот з Instagram Ірини Горової

Вона також похизувалася, що вперше змогла сісти у позу лотоса.

"Перший", - написала продюсерка та додала емодзі лотоса.

Якось Горова розповідала, як зробити спорт улюбленою звичкою

Якось Горова розповідала, як зробити спорт улюбленою звичкою

Фото з Instagram Ірини Горової

Нагадаємо, Ірина Горова у листопаді минулого року уклала парі з тренеркою Анітою Луценко, що зможе схуднути на 4 кілограми за 8 тижнів.

З того часу продюсерка активно займається спортом та навіть долучає до тренувань свою 25-річну доньку.

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Ірина Горова
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