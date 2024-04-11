Горова в топі і шортах показала парне тренування з 25-річною дочкою. Відео

Продюсерка Ірина Горова, яка від початку листопада худла на спір, продовжує займатися спортом і пропагувати його.

Цього разу 46-річна Ірина залучила до тренування і свою 25-річну доньку Наталію.

Раніше Ірина розказувала, як лише за 7 кроків зробити спорт улюбленою звичкою

скрін з instagram

Реклама:

Нагадаємо, у листопаді минулого року Горова і Луценко уклали парі щодо схуднення на 4 кілограми за 8 тижнів. За умовами парі, в разі поразки, Луценко мала оприлюднити фото Горової у спідньому.

Нещодавно Аніта розказала, що ще змінилося в житті її підопічної окрім втрачених 6 кіло.

А ще спеціально для ТаблоID Горова розповідала, як доглядає за шкірою обличчя, яких помилок уникає і назвала свої косметологічні табу.