Горова в топі і шортах показала парне тренування з 25-річною дочкою. Відео

Марія Мельник 11 квітня, 18:00

Продюсерка Ірина Горова, яка від початку листопада худла на спір, продовжує займатися спортом і пропагувати його.

Цього разу 46-річна Ірина залучила до тренування і свою 25-річну доньку Наталію.

Раніше Ірина розказувала, як лише за 7 кроків зробити спорт улюбленою звичкою

Раніше Ірина розказувала, як лише за 7 кроків зробити спорт улюбленою звичкою

скрін з instagram

Нагадаємо, у листопаді минулого року Горова і Луценко уклали парі щодо схуднення на 4 кілограми за 8 тижнів. За умовами парі, в разі поразки, Луценко мала оприлюднити фото Горової у спідньому.

Нещодавно Аніта розказала, що ще змінилося в житті її підопічної окрім втрачених 6 кіло.

А ще спеціально для ТаблоID Горова розповідала, як доглядає за шкірою обличчя, яких помилок уникає і назвала свої косметологічні табу.

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Ірина Горова
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