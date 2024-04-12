Дружина Монатіка у затишному кріслі та з волохатим другом пораділа дню вдома
Дружина співака Дмитра Монатіка Ірина насолоджується кожним днем, проведеним на батьківщині.
На пам ять про теплі дні вдома Монатік запостила в Instagram фото з волохатим другом.
"Намагаюсь радіти кожному дню вдома, незважаючи ні на що. Всім гарного дня", - підписала фото Ірина.
Нагадаємо, Ірина з дітьми (синами Платоном і Данилом) з початку повномасштабної війни перебували за кордоном, а у вересні минулого року повернулися додому.
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