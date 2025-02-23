Спроба №2: Шейк та колишній Бюндхен знову разом - інсайдер

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Зірка американського футболу Том Брейді та супермодель Ірина Шейк відновили свої стосунки через рік після розриву.

Про це пише видання Page Six.

Згідно з повідомленням джерела, вони вирішили знову зійтися "по-тихому".

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"Том та Ірина знову вирішили зустрічатися один з одним і готові подивитися, куди це їх приведе", - сказав інсайдер.

Інше джерело каже, що Новий рік пара провела разом.

"Вони розмовляли телефоном. Жоден з них зараз не перебуває в стосунках, то чому ж не спробувати", - сказало воно.

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Минулого разу стосунки пари тривали лише чотири місяці. Інсайдери тоді стверджували, що між Брейді та Шейк не лише інтрижка. Після їхнього розриву спортсмена підозрювали у романі з 27-річною моделлю Брукс Надер.

До речі, Ірина Шейк мала стосунки з американським актором Бредлі Купером. Про роман знаменитостей стало відомо у 2015-му році. Під час цього роману у пари народилася донечка Лія де Сейн.

Втім щастя пари почало руйнуватися у 2019-му році, і їхнє кохання не витримало випробування, тож невдовзі вони розійшлися. Однак Шейк та Купера неодноразово помічали разом та сподівалися на їхнє возз'єднання, аж поки актор не закрутив роман з Джіджі Хадід.

А от Том Брейді у жовтні 2022-го розійшовся зі своєю дружиною, бразильською супермоделлю Жизель Бюндхен після 13 років шлюбу. У пари є двоє спільних дітей: син Бенджамін та донька Вівіан.