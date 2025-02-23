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Спроба №2: Шейк та колишній Бюндхен знову разом - інсайдер

Юлія Леськова - 23 лютого, 12:46
Ірина Шейк позує для фото
Фото Getty Images

Зірка американського футболу Том Брейді та супермодель Ірина Шейк відновили свої стосунки через рік після розриву. 

Про це пише видання Page Six.

Згідно з повідомленням джерела, вони вирішили знову зійтися "по-тихому".


"Том та Ірина знову вирішили зустрічатися один з одним і готові подивитися, куди це їх приведе", - сказав інсайдер.

Інше джерело каже, що Новий рік пара провела разом.

"Вони розмовляли телефоном. Жоден з них зараз не перебуває в стосунках, то чому ж не спробувати", - сказало воно.

Том Брейді на фото

Том Брейді вирішив ще раз підкорити серце моделі

Фото з Instagram Тома Брейді

Минулого разу стосунки пари тривали лише чотири місяці. Інсайдери тоді стверджували, що між Брейді та Шейк не лише інтрижка. Після їхнього розриву спортсмена підозрювали у романі з 27-річною моделлю Брукс Надер.

До речі, Ірина Шейк мала стосунки з американським актором Бредлі Купером. Про роман знаменитостей стало відомо у 2015-му році. Під час цього роману у пари народилася донечка Лія де Сейн.

Втім щастя пари почало руйнуватися у 2019-му році, і їхнє кохання не витримало випробування, тож невдовзі вони розійшлися. Однак Шейк та Купера неодноразово помічали разом та сподівалися на їхнє возз'єднання, аж поки актор не закрутив роман з Джіджі Хадід. 

А от Том Брейді у жовтні 2022-го розійшовся зі своєю дружиною, бразильською супермоделлю Жизель Бюндхен після 13 років шлюбу. У пари є двоє спільних дітей: син Бенджамін та донька Вівіан.

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