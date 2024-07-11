Jerry Heil у кліпі в стилі епохи Відродження заспівала про шаблони, нав'язані сучасній жінці

Jerry Heil представила новий кліп "VIRGIN MARIA" у стилі картин епохи Відродження

Співачка Jerry Heil випустила новий мініальбомом "MARIA" та концептуальний кліп на лід-сингл нового EP —"VIRGIN MARIA".

У кліпі виконавиця з'являється в буденних ситуаціях, які несподівано нагадують класичні картини епохи Відродження.

"Цей кліп став для мене "оголенням" після Євробачення. Ми зняли захисні лати, щоб показати людину під ними. За допомогою художніх засобів режисер створив з простих образів справжні картини. Це стало відкриттям для мене: емоції можна побачити і без будь-яких додаткових артефактів — достатньо поглянути в очі", — поділилася Jerry Heil.

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Завдяки грі світла та візуальній гармонії кожен кадр перетворюється на мистецький витвір, а повсякденні моменти стають справжніми шедеврами, розкриваючи приховану красу повсякденності

До нового мініальбому Jerry Heil увійшло чотири треки, кожен з яких глибоко занурюється в тему духовності, відображаючи особисті переживання та емоції.

"Це пісня про співставлення божественного та людського від імені дівчини, яку завжди з кимось порівнювали. Ідейне продовження треку "Teresa & Maria", де йдеться про дуальність: божественну та людську. Я вірю, що людина — це дійсно продовження Бога, проте вимагати від жінки бути святою — це ідеалізація, яка має наслідки", — зазначила Jerry Heil. Основний меседж треку — протест проти тиску стандартів.

"Будь скромною, але не будь занадто неприступною", "поводься, як леді" — перший куплет перелічує шаблони, які нав'язують сучасній жінці, а другий утверджує ідею боротьби за право бути собою", - розказала співачка.

Режисером нової відеороботи артистки виступив відомий кліпмейкер Інді Хаіт

Нагадаємо, 11 травня у шведському місті Мальме відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024. За результатами голосування кришталевий мікрофон дістався артисту Nemo зі Швейцарії. Друге місце посіла Хорватія, а Україна опинилася на третій сходинці.