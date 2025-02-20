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Ґудзикова асиметрія і тотал блек: королева Ранія з чоловіком показалися у стильних луках

Марія Мельник - 20 лютого, 17:45

Королева Йорданії Ранія разом королем Абдаллою ІІ бін-аль Хусейном показалися в Акабі.

Спільне фото подружжя запостили на офіційній сторінці Її Величності в Instagram.

"З Його Величністю в Акабі сьогодні", - залишили підпис під фото.

Абдалла та Ранія у чорному

Абдалла та Ранія вбралися у стильний тотал блек


Як відомо, Ранія - любителька дорогих брендів. Раніше на одному з заходів вона показувалася в аутфіті за $6000.

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