Бабусина помічниця: королева Ранія показала перший робочий Zoom 3-місячної онуки. Фото

Її Величність Ранія - дружина короля Йорданії Абдалли ІІ Фото з Instagram королеви Ранії

Королева Йорданії Ранія, яка у серпні вперше стала бабусею, поділилася милою світлиною із крихітною онукою Іман.

"Цього тижня в маленької Іман було перше засідання ради по Zoom", - написала Її Величність у Instagram.

54-річна Ранія тепер працює не лише королевою, а і - найважливіше! - бабусею

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Нагадаємо, Іман-молодша (таке ж ім'я носить одна з дочок Ранії та короля Абдалли) - первісток принца Хусейна та його дружини Раджви. Пара зіграла весілля влітку 2023-го. На торжестві були представники монарших сімей з усього світу, зокрема принц Вільям і Кейт Міддлтон.