Бабусина помічниця: королева Ранія показала перший робочий Zoom 3-місячної онуки. Фото
Королева Йорданії Ранія, яка у серпні вперше стала бабусею, поділилася милою світлиною із крихітною онукою Іман.
"Цього тижня в маленької Іман було перше засідання ради по Zoom", - написала Її Величність у Instagram.
Нагадаємо, Іман-молодша (таке ж ім'я носить одна з дочок Ранії та короля Абдалли) - первісток принца Хусейна та його дружини Раджви. Пара зіграла весілля влітку 2023-го. На торжестві були представники монарших сімей з усього світу, зокрема принц Вільям і Кейт Міддлтон.
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