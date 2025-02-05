Max Mara кольору крота та жовті човники: королева Ранія вигуляла стильний лук на виставку в Римі. Фото

Королева Йорданії Ранія, яка перебуває в Римі з офіційним візитом, разом із першою леді Італії Лаурою Маттареллою відвідала виставку "Йорданія: світанок християнства" в Палаццо делла Канчеллерія.

Для культурного виходу Ранія обрала, як завжди, стильний дизайнерський образ.

Її Величність вдягнула тотал лук від італійського бренду Max Mara кольору тауп (або колір крота - ред.), який доповнила яскравими жовтими човниками від Aquazzura та сумочкою в тон одягу від Moynat.

Королева Ранія у сіро-брунатному аутфіті органічно контрастувала з рожевою сукнею дочки президента Італії Лаури, яка виконує роль першої леді Фото з Instagram

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Вільна довга спідниця з чистої вовни з подвійними стрілками спереду та ззаду та вовняна водолазка підкреслювали тендітність 54-річної Ранії.

Дружина короля Йорданії Абдалли бін Аль-Хусейна полюбляє брендовий одяг і має гарний смак

Ранія і Лаура разом оглянули виставку, на якій представлено 90 артефактів із понад 30 різних археологічних пам’яток Йорданії, котрі підкреслюють історичне значення країни для християнства Фото з Instagram

Нагадаємо, незабаром Ранія стане бабусею вдруге.

Раніше ТаблоID писав про те, як змінився стиль королеви від 90-х і до сьогодні.