Голоторсий KADNAY у новому кліпі вразив гарячими танцями на підлозі з партнеркою у тоненькому топі

Гурт KADNAY запрем'єрив запальне відео на пісню "МаХат МаХат", яка, певно, є однією з найбільш драйвових композицій за всю кар'єру групи, не кажучи вже про останній альбом "Квітами на глибині".

Кліп, режисером якого став Руслан Махов, також має всі шанси на звання найпристраснішого і найзухвалішого у портфоліо хлопців.

Каднай у новому кліпі посвітив торсом та вразив танцями

""МаХат МаХат" – це нагла й драйвова композиція з нашого нового альбому, яка нарешті отримала своє відображення через об’єктив камери. Я одразу знав, що це буде бомба. Стислі строки, танцювальні репетиції по чотири години, дрібка імпровізації, сексуальність тіл, рок-н-ролл у кадрі – все, як я люблю", - прокоментував соліст гурту Дмитро Каднай.

Дмитро на радість прихильниць оголився

Все відео зняте в одній кімнаті, де крім червоного крісла і жовтої гітари є лише Діма, танцівниця та вайб сексу між ними.

Каднаю та його партнерці вдалося переконливо втілити вайб пісні

Відео вийшло справді гарячим

До слова, голим торсом Діма Каднай світить у кліпі не вперше. На його рахунку є також відео, де вони з колегою Філом Коляденком теж оголювалися.