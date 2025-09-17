Голоторсий KADNAY у новому кліпі вразив гарячими танцями на підлозі з партнеркою у тоненькому топі

Тамара Кудрявченко - 17 вересня, 14:15

Гурт KADNAY запрем'єрив запальне відео на пісню "МаХат МаХат", яка, певно, є однією з найбільш драйвових композицій за всю кар'єру групи, не кажучи вже про останній альбом "Квітами на глибині". 

Кліп, режисером якого став Руслан Махов, також має всі шанси на звання найпристраснішого і найзухвалішого у портфоліо хлопців.  

Каднай у новому кліпі посвітив торсом та вразив танцями

""МаХат МаХат" – це нагла й драйвова композиція з нашого нового альбому, яка нарешті отримала своє відображення через об’єктив камери. Я одразу знав, що це буде бомба. Стислі строки, танцювальні репетиції по чотири години, дрібка імпровізації, сексуальність тіл, рок-н-ролл у кадрі – все, як я люблю", - прокоментував соліст гурту Дмитро Каднай.


Дмитро на радість прихильниць оголився

Все відео зняте в одній кімнаті, де крім червоного крісла і жовтої гітари є лише Діма, танцівниця та вайб сексу між ними. 

Каднаю та його партнерці вдалося переконливо втілити вайб пісні

Відео вийшло справді гарячим

До слова, голим торсом Діма Каднай світить у кліпі не вперше. На його рахунку є також відео, де вони з колегою Філом Коляденком теж оголювалися

