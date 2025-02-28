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Магічні заговорювання та внутрішня тиша: Кароль, Tayanna і Діля здивували українськими мантрами для йоги та медитацій

Марія Мельник - 28 лютого, 09:00
фото пресслужби Тіни Кароль

Співачка Тіна Кароль стала музичним продюсером і натхненницею альбому мантр.

Над аранжуванням та написанням альбому також працював ексучасник гурту ТНМК Діля (Едуард Приступа), а слова та музику написала і виконала співачка Tayanna.

"Оминай" — унікальний альбом мантр, написаний українською мовою. Музичні та словесні рефрени утворюють магічні заговорювання, що відновлюють ментальну та емоційну рівновагу, сприяють дихальним практикам, глибокій роботі над собою, а також підходять для занять різними рівнями йоги. 


Кароль і Tayanna здивували альбомом мантр

Ті, хто працюють над вашим ментальним станом

фото пресслужби Кароль

"Ми задоволені і навіть вражені тим, яким вийшов результат цієї співпраці. Коли ми створювали композиції, це була чиста імпровізація — ми вловлювали кожну емоцію, кожен подих одне одного. Проєкт і сама ідея народилися спонтанно. Це альбом про сакральні мотиви, простір для внутрішньої тиші, гармонії та глибокого занурення", - поділилися автори альбому.

Прослухати альбом можна тут.

Окрім ментального здоров'я Кароль дбає і про фізичне. Раніше вона розказувала ТаблоID про головні секрети догляду за собою, лайфхаки та заняття йогою.

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Тіна Кароль
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