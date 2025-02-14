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"Поки жива любов, жива планета": Кароль та SadSvit випустили монохромний кліп на трек-антиутопію

"Поки жива любов, жива планета": Кароль та SadSvit випустили монохромний кліп на трек-антиутопію

Тамара Кудрявченко - 14 лютого, 10:15

У День святого Валентина, 14 лютого Тіна Кароль презентувала спільний трек "МИ" і кліп на нього із молодим виконавцем SadSvit. 

"SadSvit — дійсно нове відкриття та натхнення української музики. Хочу, щоб його творчість закарбувалася в пісенності України, як особливе явище. Наш дует — як антиутопія: поки жива любов, жива планета", — зазначила Тіна.

Тіна Кароль та SadSvit

Тіна відкриває своїй аудиторії нові молоді імена

SadSvit — 20-річний індіпоп та постпанк виконавець, композитор і автор пісень. Його альбоми "Cassette", "Цвіт магнолії" та "Неонова мрія" зібрали мільйони прослуховувань на Spotify.


"Пісня "МИ" — не просто музична композиція, а ціла симфонія, що нагадує: навіть якщо весь світ зникне, залишається "ми". І кожен слухач знаходить у цьому "ми" щось своє — щось, що резонує з його душею", — розповів Богдан Розвадовський (справжнє ім'я SadSvit).

Тіна Кароль випустила пісню Ми з молодим виконавцем SadSvit

Кароль експериментує з дуетами

Режисеркою відео "МИ" стала Ната Курган. У кліпі використано техніку ціанотипії – складний аналоговий процес, що дозволяє буквально відчути кожен кадр.

Нагадаємо, окрім дуетів з молодими артистами, Кароль популяризує старі і легендарні хіти у своєму YouTube-проєкті "Дім звукозапису".

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Тіна Кароль
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