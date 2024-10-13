"Як ходити по канату над прірвою": Кухар показала рідкісні кадри з 15-річним сином та поміркувала про підлітків. Відео

Прима-балерина Катерина Кухар, яка нещодавно разом з донькою повторила вірусний танець, похизувалася своїм 15-річним сином Тимуром та показала бекстейдж спільної фотосесії. Також танцівниця порозмірковувала про спілкування дорослих з підлітками в умовах технологічного прогресу.

Відео Кухар опублікувала у своєму Instagram.

"О, підлітки… Зумери. Спілкування з ними — це, як ходити по канату над прірвою, а ти — без страховки. Кожен день — новий виклик. Де твої нерви? Та вони вже давно подряпані, як старий платівковий програвач. Інтуїція? Відточуєш її, як професіонал у складних переговорах. А емоційний інтелект? Ну, він щодня проходить стрес-тести. І все це — просто щоб відповісти на питання "А хто ж тут головнокомандувач?" (Маленький спойлер: точно не ти!)", - написала Катерина.

Реклама:

Коментатори зазначають, що Катя з сином виглядають наче брат з сестрою

Вона зазначає, що коли дорослі намагаються видати дітям мудру пораду, вони заперечують, адже "ChatGPT сказав, що ти не права". Таким чином накладають "бан" на багаторічні знання дорослих.

"Окей, добре. ChatGPT знає більше. Він у них тепер і вчитель, і коуч, і друг. Домашку з ним роблять, у складні моменти до нього йдуть. І ти стоїш собі така, тиха і нікому не потрібна, як кнопковий телефон на полиці", - додала балерина.

Фани Каті відзначають, що її син наче "зірка Голлівуду"

Кухар зазначає, що така тенденція дуже тривожна.

"Що наші діти більше довіряють бездушній машині, ніж нам? Яке майбутнє чекає нас і їх? Чи не пошкодує людство, що в один момент обрало шлях штучного інтелекту? Може, він нас і не замінить, але от правила гри точно почне диктувати. І коли-небудь, можливо, ми опинимося у світі, де людині залишиться тільки одне запитання: "ChatGPT, а що тепер?" - поміркувала вона.

Кухар дуже рідко показує сина у соцмережах

Нагадаємо, днями Катерина Кухар показала свої фото з юності, коли вона була з кучерями та блондинкою.

Як відомо, рік тому Катерина Кухар натякнула на розлучення зі своїм чоловіком, танцівником Олександром Стояновим. Проте досі ніхто з подружжя не прокоментував чуток про розставання.

Як відомо, у пари є одна спільна донька, 9-річна Анастасія. Сина Кухар народила від попередніх стосунків.