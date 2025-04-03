Скейт і фактурна сукня: Кузнецова у чорно-білій зйомці посвітила довгими ногами в млосних позах
37-річна українська актриса Катерина Кузнецова, яка свого часу здобула популярність в російських проєктах, наробила красиву серію чорно-білих фото.
В Instagram акторка покзала результат зйомки, де в елегантній сукні попозувала зі скейтом.
До речі, у підлітковому віці Катерина мріяла стати оперною співачкою, а у 20 відчувала себе панком.
Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про зірку, зокрема її особисте життя та творчість.
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