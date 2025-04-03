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Скейт і фактурна сукня: Кузнецова у чорно-білій зйомці посвітила довгими ногами в млосних позах

Марія Мельник - 3 квітня, 16:10

37-річна українська актриса Катерина Кузнецова, яка свого часу здобула популярність в російських проєктах, наробила красиву серію чорно-білих фото.

В Instagram акторка покзала результат зйомки, де в елегантній сукні попозувала зі скейтом.

Кузнецова Катя - фото у повний зріст

З дитинства зірка багато займалася спортом, однак порушувала дисципліну і була хуліганкою

Фото yurii.kobylianskyi
Кузнецова - чорно-білі фото

Катя Кузнецова зі скейтом

У зйомці Катя вирішила бути чесною, і показала справжню себе

Катя Кузнєцова у зйомці для чорно-білих фото

Фото вийшли дуже живими 

Акторка Кузнєцова у джинсах і піджаку

Акторка змінила кілька образів і амплуа

Були і ніжні кольорові портрети

Були і ніжні кольорові портрети

До речі, у підлітковому віці Катерина мріяла стати оперною співачкою, а у 20 відчувала себе панком.

Раніше ТаблоID зібрав цікаві факти про зірку, зокрема її особисте життя та творчість.

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