Шлюб із росіянином, кар'єра в Москві і бабуся-хризантема: цікаві факти з життя актриси Катерини Кузнецової

37-річна актриса Катерина Кузнєцова хоч і українка, проте більше відома участю в російських проєктах, зокрема у серіалі "Кухня". Тож не дивно, що Кузнєцову частенько плутали з росіянкою і до 24 лютого вона вважалася саме російською акторкою.

Після початку великої війни Катерина Кузнєцова повернулася з Москви в рідний Київ і заявила про свою проукраїнську позицію.

Біографія актриси сповнена протиріч, тому ТаблоID вирішив зібрати факти про Катерину Кузнєцову, щоб зрозуміти її краще.

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Спортивна родина

Батьки Катерини Кузнецової – спортсмени. Мама Алла Борисенко – легкоатлетка, котра незабаром після народження доньки завершила спортивну кар'єру, щоб присвятити час родині.

Тато Олег Кузнецов – зірка футболу, грав у київському "Динамо", шотландському "Глазго Рейнджерс" та ізраїльському клубі "Маккабі", після чого повернувся до Києва і грав за "ЦСКА-Борисфен". Пізніше завершив кар'єру через травму і почав працювати тренером.

У Катерини спортивна родина Фото з Instagram

Сама Катерина не пішла стежкою батьків, хоч як вони і хотіли цього, бо їй не вистачало уважності та дисципліни.

"Вони (батьки-ред.) дуже хотіли. У мене з дитинства був великий теніс, футбол і танці, але я була хуліганкою. Тому коли я йшла у спорт, то батькам казали: "Заберіть дівчинку, бо вона неуважна, у неї свої рухи, своє життя, вона усіх відволікає", – зізнавалася актриса.

Катя була бешкетницею в дитинстві Фото з Instagram

Мріяла стати оперною співачкою

13 років майбутня актриса співала в дитячому київському хорі "Вогник". Потрапила Катя туди ще у першому класі, бо на прослуховуванні всіх приголомшила виконанням пісні Вітні Х'юстон.

"Коли я співала в хорі, мріяла стати оперною співачкою: це вважалося чимось неординарним, нетривіальним. Думала: "Ось закінчу школу - в консерваторію піду". Але мені пояснили, що туди краще після музучилища вступати", – пригадувала Кузнецова.

Уявляєте Катю на сцені оперного театру? Фото з Instagram

Співати і грати на піаніно Катерина вміла, а от ноти не знала. Це вважалося для хору чудовим, а от для музучилища і консерваторії не дуже. Тож, врешті-решт, вона обрала театральний факультет.

Вважає себе панком

Хоч Катерина ніколи не фарбувала волосся в яскраві кольори, не робила пірсинг і не ходила на вечірки - вона вважала себе бунтаркою.

"Мама завжди мене гарно одягала, вона хотіла, щоб я була жіночною. Я народилася для батьків принцесою, але в душі я панк. Я ненавиджу усю цю системність. Коли мені у 20 років подарували сумку Louis Vuitton – я її ховала, бо мені було соромно з нею ходити", – розказувала Катя.

Батьки хотіли принцесу Фото з Instagram

Кузнецова й зараз, коли обирає лук, то обовʼязково додасть якусь неідеальність та перчинку. До того ж, актриса полюбляє "матюкатися", а також спеціально провокувати.

"Коли я бачу, що все ідеально, як от в ресторані, – мені обов'язково треба якусь жуйку наклеїти під стіл", – пояснювала зірка фільмів і серіалів Катерина Кузнєцова.

Кар'єра в Москві

Чому українська акторка Катерина Кузнєцова обрала карʼєру в Москві? Основною причиною Катя називає несправедливість, котра панувала тоді на українському ТБ.

"Я можу зняти документальний фільм про меншовартість. Можна було зайти за лаштунки і подивитися яке ставлення було до російських акторів, а яке було до українських зірок. Коли вони (українці - ред.) просили теплу ковдру, а їм казали: "Ідіть до біса, ковдри нема". А потім заходиш, а там у всіх (росіян - ред.) УФОшки, все супер", – розповідала актриса.

Ставлення до українських акторів обурювало Катю Фото з Instagram

Це "добило" Катерину, і вона вирішила поїхати в Росію до свого, на той момент, хлопця російського актора Євгенія Проніна "змінити картинку", але залишилася на 13 років.

"Я актриса і хочу зніматися в хороших повнометражних фільмах, не тільки в серіалах. Грати великі ролі, а не другорядних персонажів. Але приходиш на проби і дізнаєшся, що всі головні ролі віддані москвичам", – тоді пояснила свій вибір залишитися в Москві Кузнецова.

На думку Каті, в Москві було більше перспектив Фото з Instagram

Коли почалася велика війна, Катерина була у відпустці за кордоном. Тоді вона прийняла рішення не повертатися в Росію. Майже все Кузнецова продала дистанційно, а деякі речі поступово передавали друзі. Наразі у актриси залишилася квартира у центрі Москви, котру вона планує продавати.

Перший чоловік

З першим чоловіком, російським актором Євгенієм Проніним акторка познайомилася на знімальному майданчику серіалу "Серцю не накажеш" в Києві.

Їх роман розвивався дуже швидко, а у 2014 році вони одружилися. Цікаво, що шлюб протримався менше року. Річ у тім, що росіянин не поділяв проукраїнські погляди Каті.

Політичні розбіжності змусили пару розійтися Фото з сайту Viva

"Він не розділяв мої політичні погляди, мене страшенно це обурювало. Я через це дуже переживала. Тому що мені здається що заради стосунків, заради любові, можна якось прийняти сторону своєї дружини, але він цього принципово не робив", – ділилася акторка.

Попри все, Катерина продовжила працювати в Росії, але принципово відмовлялася від громадянства РФ.

Бабуся-хризантема і перше побачення

Актриса має теплі стосунки зі своєю бабусею, мамою тата, і саме їй довіряє важливі моменти в житті. Наприклад, на своє перше побачення з хлопцем Катя взяла саме її.

"Це було дуже смішно. Вона мені каже: "Катюша, ти давай мені знак, що ти мене бачиш". В якийсь момент я так заговорилася, що втратила бабусю з поля зору. І так вийшло, що коли вона йшла мені назустріч – я пройшла повз неї. Тоді вона повернулася до мене з фразою: "Ти нормальна?" – пригадувала Катя.

Катерина жартома додала, що потім той хлопець "перейшов" на сторону бабусі і вже побачення були з нею, а не з Кузнецовою.

Катя часто ходить в театри і на каву з нею, називає її "моя хризантема", а коли трапляються проблеми, то йде до неї, а потім до подруг.

Другий чоловік росіянин і стосунки на відстані

Українська акторка з 2017 року заручена з російським бізнесменом Максимом Апліним. Відомо, що Аплін має проукраїнську позицію і ще на початку їхніх стосунків виступав проти дій Росії та пропонував виїхати за кордон. Цікаво, що відмовлялася поїхати саме Кузнецова, бо на той момент думала про свою реалізацію і мала контракти.

Максим хотів поїхати з Росії більше, ніж Катя Фото з Instagram

Зараз актриса і бізнесмен проживають в Іспанії, на Тенеріфе.

Максим Аплін хотів би отримати українське громадянство і жити в Києві, проте це майже неможливо.

Максим і Катерина неодружені, але вважають себе подружжям.

"Нам подобається перебувати в такому стані, в якому ми зараз є, тому що вважаємо себе подружжям", – пояснила Кузнецова.

Весілля пара хоче зіграти після появи дитини Фото з Instagram

Катя живе між Іспанією та Україною, знімається в українських фільмах і серіалах, тож знає все про стосунки на відстані.

"Я можу написати книгу, що стосунки на відстані - це можливо, хоча й всі кажуть, що ні. Вважаю, що коли є кохання та бажання, закладені сенси, то можна все подолати", – ділилася зірка.