Осадча замилувала сонячними обіймами з наймолодшим сином. Фото

Телеведуча і багатодітна мама Катерина Осадча замилувала серією сонячних фото з молодшим сином.

На знімках Осадча показала милі обійми з 2,5-річним Данилом.

До речі, Осадча змалку привчає сина до подорожей (і ультрафіолету) фото з instagram

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Нагадаємо, Осадча та її чоловік, шоумен Юрій Горбунова також виховують 7-річного сина Івана. А ще у зіркової мами є дорослий син Ілля від попередніх стосунків.

Раніше Катя розказувала, як у швидкому темпі життя встигає знаходити час для себе та дбати про свою красу і молодість.