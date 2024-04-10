Осадча замилувала сонячними обіймами з наймолодшим сином. Фото

Марія Мельник 10 квітня, 18:30

Телеведуча і багатодітна мама Катерина Осадча замилувала серією сонячних фото з молодшим сином.

На знімках Осадча показала милі обійми з 2,5-річним Данилом.

До речі, Осадча змалку привчає сина до подорожей (і ультрафіолету)

До речі, Осадча змалку привчає сина до подорожей (і ультрафіолету)

фото з instagram

Нагадаємо, Осадча та її чоловік, шоумен Юрій Горбунова також виховують 7-річного сина Івана. А ще у зіркової мами є дорослий син Ілля від попередніх стосунків.

Раніше Катя розказувала, як у швидкому темпі життя встигає знаходити час для себе та дбати про свою красу і молодість.

Читайте також:

Осадча у ванній заселфилася топлес. Фото

Осадча на знімальному майданчику замилувала цілунком й обіймами з сюрприз-візитером. Фото

Осадча привітала з 7-річчям свій "тренажер для нервів" та показала рідкісні фото з ним

Осадча
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів