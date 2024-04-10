Осадча замилувала сонячними обіймами з наймолодшим сином. Фото
Телеведуча і багатодітна мама Катерина Осадча замилувала серією сонячних фото з молодшим сином.
На знімках Осадча показала милі обійми з 2,5-річним Данилом.
Нагадаємо, Осадча та її чоловік, шоумен Юрій Горбунова також виховують 7-річного сина Івана. А ще у зіркової мами є дорослий син Ілля від попередніх стосунків.
Раніше Катя розказувала, як у швидкому темпі життя встигає знаходити час для себе та дбати про свою красу і молодість.
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