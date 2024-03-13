"Підняли кілька чоловічих тем": Горбунов з 7-річним сином показався у спільному відрядженні. Фото

Телеведучий Юрій Горбунов з 7-річним сином Іваном вирушили у невелику подорож містами України.

Як пояснив батько в своєму Instagram, він взяв Івана з собою у відрядження саме за бажанням хлопця.

Cпершу Горбунови вирушили у Чернівці. Зірковий батько також вирішив показати хлопчику Кам'янець-Подільський і його історичну спадщину.

Юрій любить приділяти час своїм нащадкам: читати книжки, стрибати на дивані, малювати і, звісно, окультурюватися



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"Час летить швидко, коли ми щасливі. Поверталися з Чернівців з Іваном! Іван напросився зі мною у відрядження! І вирішили заїхати в Кам'янець-Подільський. Лазили по мурах, досліджували бастіони, уявляли, як тут вирувало життя сотні років тому. А потім прогулялися центром міста.

Зрозумів, який в мене вже дорослий син, підняли навіть декілька важливих чоловічих тем! Особливо про поведінку! Запитую: "Ще поїдеш?" Відповідає: "Тепер без мене нікуди!" Цінний момент!", - підписав спільні фото з сином ведучий.

18-го лютого хлопцю виповнилося 7

Нагадаємо, Іван - старший син телеведучої Катерини Осадчої та Горбунова. У Катерини є ще один спільний син - 2-річний Данило. Крім того, у зіркової мами є дорослий син від попередніх стосунків - 21-річний Ілля.

Як відомо, Катя та Юрій частенько показують підписникам, як проводять час з дітьми, та вітають їх зі святами у мережі.