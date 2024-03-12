"Хто ця людина": Репяхова показала своє фото в паспорті

Тетяна Сухачова 12 березня, 16:45

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова поділилася архівною світлиною.

У сторіс в instagram вона показала фото з паспорта. На знімку Каті, вочевидь, 16 років і вона має темний колір волосся.

"Хто ця людина?", – іронічно питає блогерка.

Катю не впізнати :)

Катю не впізнати :)

скрін з instagram

Як відомо, Катя вже багато років має біляве волосся і не часто експерементує із зовнішністю. Проте, дівчина у наважилася на операцію на обличчі.

Нагадаємо, нещодавно Репяхова показалася із яскравим мейкапом. Блогерка влаштувала фотосесію, для якої попозувала з драматичним макіяжем.

Читайте також:

"Не хочу і не буду приховувати": Репяхова в розлуці з чоловіком пожалілася на біль і втому

Репяхова у міні, босоніжках та червоних колготках показалася на снігу. ФОТО

"Бути собою": Репяхова з вологим волоссям та яскравим мейком вразила кардинально іншим образом

Павлік Репяхова
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів