"Хто ця людина": Репяхова показала своє фото в паспорті
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова поділилася архівною світлиною.
У сторіс в instagram вона показала фото з паспорта. На знімку Каті, вочевидь, 16 років і вона має темний колір волосся.
"Хто ця людина?", – іронічно питає блогерка.
Як відомо, Катя вже багато років має біляве волосся і не часто експерементує із зовнішністю. Проте, дівчина у наважилася на операцію на обличчі.
Нагадаємо, нещодавно Репяхова показалася із яскравим мейкапом. Блогерка влаштувала фотосесію, для якої попозувала з драматичним макіяжем.
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