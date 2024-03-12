"Хто ця людина": Репяхова показала своє фото в паспорті

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катя Репяхова поділилася архівною світлиною.

У сторіс в instagram вона показала фото з паспорта. На знімку Каті, вочевидь, 16 років і вона має темний колір волосся.

"Хто ця людина?", – іронічно питає блогерка.

Катю не впізнати :) скрін з instagram

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Як відомо, Катя вже багато років має біляве волосся і не часто експерементує із зовнішністю. Проте, дівчина у наважилася на операцію на обличчі.

Нагадаємо, нещодавно Репяхова показалася із яскравим мейкапом. Блогерка влаштувала фотосесію, для якої попозувала з драматичним макіяжем.