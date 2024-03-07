"Без рук": як Павлік дівчатам обіймати себе для фото не давав. Кумедне відео

Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова може не переживати, що його звабить котрась із палких шанувальниць.

58-річний артист навіть обіймати себе не дозволяє нікому, крім своєї благовірної.

У мережі завірусилося кумедне відео, на якому Віктор Франкович активно не дає себе навіть формально пригорнути, позуючи з дівчатами для фото.

Скріншот із відео

"Без рук!", - суворо промовляє співак.

Справжній чоловік не дозволяє себе трогати чужим тьотям❤️ pic.twitter.com/dAQPg0EDOy — пані N (@paniNpani) March 4, 2024

"Ну правильно. Сьогодні обіймають, а завтра перепустку на вільне пересування в комендантську годину будуть просити", - жартують користувачі Х, пригадуючи Павліку його торішній гучний зашквар.

"Ні обнімашок, ні торкання... Бо з дому виженуть... Музейний експонат", - пишуть коментатори під відео.

Нагадаємо, лавсторі Віктора і Катерини, яка фанатіла від артиста з дитинства, розпочалася з того, що вона (уже повнолітньою) прийшла на його концерт, а потім випадково опинилася з кумиром в одному готелі. Як відомо, Павлік тоді був одружений. У 2020-му Репяхова офіційно стала його четвертою дружиною.



