"Без рук": як Павлік дівчатам обіймати себе для фото не давав. Кумедне відео
Дружина співака Віктора Павліка, Катерина Репяхова може не переживати, що його звабить котрась із палких шанувальниць.
58-річний артист навіть обіймати себе не дозволяє нікому, крім своєї благовірної.
У мережі завірусилося кумедне відео, на якому Віктор Франкович активно не дає себе навіть формально пригорнути, позуючи з дівчатами для фото.
"Без рук!", - суворо промовляє співак.
"Ну правильно. Сьогодні обіймають, а завтра перепустку на вільне пересування в комендантську годину будуть просити", - жартують користувачі Х, пригадуючи Павліку його торішній гучний зашквар.
"Ні обнімашок, ні торкання... Бо з дому виженуть... Музейний експонат", - пишуть коментатори під відео.
Нагадаємо, лавсторі Віктора і Катерини, яка фанатіла від артиста з дитинства, розпочалася з того, що вона (уже повнолітньою) прийшла на його концерт, а потім випадково опинилася з кумиром в одному готелі. Як відомо, Павлік тоді був одружений. У 2020-му Репяхова офіційно стала його четвертою дружиною.
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