Репяхова у шкірі показала власну трансформацію, за яку собі вдячна. Відео

Юлія Леськова 30 листопада, 12:55
Катерина Репяхова попозувала для фото
Фото з Instagram Катерини Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова у стильному образі показалася перед підписниками та ще раз продемонструвала, наскільки сильно вона змінилася.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Репяхова позує до ринопластики, під час реабілітації після операції та вже після ринопластики.


Катя Репяхова після ринопластики

Ринопластику Репяхова зробила півтора року тому

"Я так вдячна собі за цю трансформацію", - написала Репяхова.

Дружина Павліка

А тепер Катерину не впізнати

Блогерка справді здійснила величезну роботу над собою

Блогерка справді здійснила величезну роботу над собою

Нагадаємо, влітку Катерина Репяхова показувала себе після того, як вколола філери у підборіддя.

Як відомо, якось Катя зменшила собі губи, аби знову їх збільшити.

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Репяхова
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