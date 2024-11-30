Репяхова у шкірі показала власну трансформацію, за яку собі вдячна. Відео

Фото з Instagram Катерини Репяхової

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова у стильному образі показалася перед підписниками та ще раз продемонструвала, наскільки сильно вона змінилася.

Відео вона поділилася у своєму Instagram.

На кадрах Репяхова позує до ринопластики, під час реабілітації після операції та вже після ринопластики.

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Ринопластику Репяхова зробила півтора року тому

"Я так вдячна собі за цю трансформацію", - написала Репяхова.

А тепер Катерину не впізнати

Блогерка справді здійснила величезну роботу над собою

Нагадаємо, влітку Катерина Репяхова показувала себе після того, як вколола філери у підборіддя.

Як відомо, якось Катя зменшила собі губи, аби знову їх збільшити.