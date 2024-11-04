"Ледве навчила дарувати квіти без нагадування": Репяхова пояснила, чому Павлік не балує її подарунками, та показала два найцінніші

Марія Ткаченко 4 листопада, 16:00
Віктор Павлік та Катерина Репяхова
Фото з Instagram Репяхової

Блогерка Катерина Репяхова, котра якось було скаржилася, що її чоловік, співак Віктор Павлік ніяк не привчиться дарувати їй квіти без нагадування, має певний прогрес.

Букет троянд у 9-ту річницю їхніх стосунків артист коханій таки вручив. Квіти 30-річна Катя показала у Insta-сторіс, але зізналася, що з подарунками ситуація складніша.

Віктор Павлік

Віктор Павлік та Катерина Репяхова разом уже 9 років


"Подарунки - то вищий рівень", - пожартувала Репяхова, відповідаючи на питання підписниці.

"За 9 років ледве його навчила дарувати квіти без нагадування. Щоб піти і самому щось купити, він так не вміє, не робить, не хоче. А якщо я скажу: купи мені щось, без проблем", - пояснила вона.

Катерина Репяхова про подарунки чоловіка

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Катерина показала два найцінніші подарунки від 58-річного Віктора Франковича. Один із них - золота каблучка з фіанітом за 6 тисяч гривень, яку співак презентував дружині за народження сина. А друга - підвіска з їхніми фото - стала поки що єдиним подарунком-сюрпризом чоловіка без приводу.

Подарунок Віктора Павліка дружині

Подарунків від чоловіка в Катерини небагато, зате вони несуть у собі глибокі сенси

Але, як запевнила Репяхова, найкращі подарунки для неї, якими Павлік її не обділяє - це любов, повага та розуміння. Нагадаємо, молодиця розповідала про одну з рис, за яку вона покохала Віктора Франковича.

Катерина Репяхова про чоловіка

Як відомо, Павлік не любить, коли дружина витрачає гроші на новий одяг та взуття.

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