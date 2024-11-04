"Ледве навчила дарувати квіти без нагадування": Репяхова пояснила, чому Павлік не балує її подарунками, та показала два найцінніші
Блогерка Катерина Репяхова, котра якось було скаржилася, що її чоловік, співак Віктор Павлік ніяк не привчиться дарувати їй квіти без нагадування, має певний прогрес.
Букет троянд у 9-ту річницю їхніх стосунків артист коханій таки вручив. Квіти 30-річна Катя показала у Insta-сторіс, але зізналася, що з подарунками ситуація складніша.
"Подарунки - то вищий рівень", - пожартувала Репяхова, відповідаючи на питання підписниці.
"За 9 років ледве його навчила дарувати квіти без нагадування. Щоб піти і самому щось купити, він так не вміє, не робить, не хоче. А якщо я скажу: купи мені щось, без проблем", - пояснила вона.
Катерина показала два найцінніші подарунки від 58-річного Віктора Франковича. Один із них - золота каблучка з фіанітом за 6 тисяч гривень, яку співак презентував дружині за народження сина. А друга - підвіска з їхніми фото - стала поки що єдиним подарунком-сюрпризом чоловіка без приводу.
Але, як запевнила Репяхова, найкращі подарунки для неї, якими Павлік її не обділяє - це любов, повага та розуміння. Нагадаємо, молодиця розповідала про одну з рис, за яку вона покохала Віктора Франковича.
Як відомо, Павлік не любить, коли дружина витрачає гроші на новий одяг та взуття.
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