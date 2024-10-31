"Були потрібні зміни": Репяхова показала нову зачіску та бурхливу реакцію чоловіка на неї

Тамара Кудрявченко 31 жовтня, 15:00
Катя Репяхова дружина Павліка

Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова вирішила підняти собі настрій зміною зачіски.

У своєму Instagram білявка дещо потягнула інтригу, показавши спочатку реакцію чоловіка на неї оновлену, а вже потім, власне, себе.

Віктор Павлік

Так на дружину відреагував Віктор Павлік, коли побачив її з оновленою зачіскою


Катерина зробила процедуру Air-touch, догляд за волоссям та стрижку.

Катерина Репяхова нова зачіска

А так Катя виглядає після змін

"Мені дуже потрібні були зміни. Як ви кажете: очі весь час сумні. Хотілося зробити щось таке, щоб очі засяяли", - пояснила підписникам Репяхова.

Дружина Павліка змінила зачіску

Тепер очі точно сяють

Як вам оновлений імідж Катерини?

Як вам оновлений імідж Катерини?

Нагадаємо, нещодавно у 30-річної Катерини, яка має хронічний цистит, стався рецидив хвороби, яка 5 років її не турбувала. І через це вона себе погано почувала не лише фізично, а й морально.

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