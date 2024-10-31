"Були потрібні зміни": Репяхова показала нову зачіску та бурхливу реакцію чоловіка на неї
Дружина співака Віктора Павліка, блогерка Катерина Репяхова вирішила підняти собі настрій зміною зачіски.
У своєму Instagram білявка дещо потягнула інтригу, показавши спочатку реакцію чоловіка на неї оновлену, а вже потім, власне, себе.
Катерина зробила процедуру Air-touch, догляд за волоссям та стрижку.
"Мені дуже потрібні були зміни. Як ви кажете: очі весь час сумні. Хотілося зробити щось таке, щоб очі засяяли", - пояснила підписникам Репяхова.
Нагадаємо, нещодавно у 30-річної Катерини, яка має хронічний цистит, стався рецидив хвороби, яка 5 років її не турбувала. І через це вона себе погано почувала не лише фізично, а й морально.
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