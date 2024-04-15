Осадча на природі показала захоплення 7-річного сина по похвалилася його першими успіхами

Тетяна Сухачова 15 квітня, 10:00

Телеведуча Катерина Осадча поділилася з підписниками зворушливими кадрами дозвілля молодших синів Івана та Данила.

У сторіс свого Instagram вона показала, як хлопці рибачать.

"Сьогодні рибний день. Перша в житті Івана самостійно зловлена риба", – написала вона.

Осадча показала дозвілля синів на природі
Осадча показала дозвілля синів на природі
скрін з Instagram

Іван вперше в житті спіймав рибу

Іван вперше в житті спіймав рибу

скрін з Instagram

Як відомо, у Каті Осадчої троє синів. Двоє молодших – з’явилися у стосунках з Юрієм Горбуновим, а старший Ілля – від першого шлюбу ведучої.

Нагадаємо, раніше Горбунов показував, як сини зустрічають його з роботи.

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