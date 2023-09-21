"Подорож до себе": Сільченко у прозорій сукні посвітила тілом в танцювальних па

Одна з найулюбленіших дизайнерів першої леді Катя Сільченко показалася за дійством, яке назвала особливою подорожжю.

Катя зробила це в ніжній напівпрозорій сукні на тлі мальовничих італійських пейзажів.

"Друзі, зі мною сталася особлива подорож... Подорож до себе... Кожна наша зустріч залишає в мені ще півроку спостережень і змін, динаміка зростає, цікаво неймовірно!", - розказала дизайнерка.



Катя подорожує до себе, перебуваючи в Італії фото з instagram

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Дизайнерка продемонструвала кілька танцювальних па у траві

Як відомо, Сільченко не боїться пізнавати себе, а навпаки - показує "внутрішню свободу". Раніше вона зробила це, продемонструвавши на камеру груди.



