Перша леді у пісочному монохромі відвідала мистецький музей у Відні
16 вересня 2020, 16:17
Другого дня свого офіційного візиту до Австрії перша леді Олена Зеленська проінспектувала український аудіогід, який під її керівництвом запустили у віденському Музеї історії мистецтв.
Дружину супроводжував президент Володимир Зеленський. Він, як завжди, був у чорному костюмі, а от вона небесно-блакитний костюм зі спідницею змінила на пісочний брючний від того самого бренду The Coat.
Фотографіями Зеленська поділилася у мережі.
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