Перша леді у пісочному монохромі відвідала мистецький музей у Відні

Другого дня свого офіційного візиту до Австрії перша леді Олена Зеленська проінспектувала український аудіогід, який під її керівництвом запустили у віденському Музеї історії мистецтв.

Дружину супроводжував президент Володимир Зеленський. Він, як завжди, був у чорному костюмі, а от вона небесно-блакитний костюм зі спідницею змінила на пісочний брючний від того самого бренду The Coat.

Фотографіями Зеленська поділилася у мережі.

"У мене сьогодні свято. Ми додали ще одну перлину культурної спадщини до нашого намиста українських аудіогідів! Я завжди тішуся, коли бачу, що відвідувачі музеїв світу можуть прослухати екскурсію рідною українською мовою. І відсьогодні ще одна світова культурна скарбниця – віденський Музей історії мистецтв – зможе вітати своїх гостей українською. Як привітала нас з Володимиром", - написала перша леді

"Дехто може сказати, що під час пандемії українці не мають змоги подорожувати, тож навіщо було робити це зараз. Я відповім: такі часи треба використовувати для підготовки "домашніх завдань", - зауважила Олена

Перша леді знову обрала костюм від бренду Каті Сільченко

"Дякую пані Доріс Шмідауер – першій леді Австрії – за її підтримку й за те, що сьогодні, в цей важливий для нас день, вона була з нами. Дякую, Володимире, що підтримуєш мене у цьому прагненні", - написала Зеленська

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