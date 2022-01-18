Сільченко з Брежнєвою оголили талії у ч/б луках на тлі мальдівських пальм
Вівторок, 18 січня 2022, 10:30
Дизайнерка Катя Сільченко провела відпустку у компанії Віри Брежнєвої, її сестри та мами на Мальдівах.
У своєму Instagarm Катя підбила підсумки відпочинку і, зокрема, показала, які луки вони приміряли під час канікул.
"Проводжаючи захід сонця, ми зізналися, що це був один із найкращих відпочинків у нашому житті. Коли все, що тебе оточує – естетично красиво, смачно і якісно… Волосся мокре, тіло в аюрведичній олії, а на душі спокійно та тепло…", – написала дизайнерка під постом.
Нагадаємо, Брежнєва у відпустці не лише проводила час на пляжі. Співачка знаходила час для йоги, велосипедів та снорклінгу.
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