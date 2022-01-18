Сільченко з Брежнєвою оголили талії у ч/б луках на тлі мальдівських пальм

Дизайнерка Катя Сільченко провела відпустку у компанії Віри Брежнєвої, її сестри та мами на Мальдівах.

У своєму Instagarm Катя підбила підсумки відпочинку і, зокрема, показала, які луки вони приміряли під час канікул.

Хижий принт обирають не тільки Віра та її компанія, але і, наприклад, Настя Каменських, яка у Тулумі переміряла не один купальник з анімалістичним візерунком

"Проводжаючи захід сонця, ми зізналися, що це був один із найкращих відпочинків у нашому житті. Коли все, що тебе оточує – естетично красиво, смачно і якісно… Волосся мокре, тіло в аюрведичній олії, а на душі спокійно та тепло…", – написала дизайнерка під постом.

Ну, і не забула Катя про бікіні

Нагадаємо, Брежнєва у відпустці не лише проводила час на пляжі. Співачка знаходила час для йоги, велосипедів та снорклінгу.

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