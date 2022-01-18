Сільченко з Брежнєвою оголили талії у ч/б луках на тлі мальдівських пальм

Вівторок, 18 січня 2022, 10:30

Дизайнерка Катя Сільченко провела відпустку у компанії Віри Брежнєвої, її сестри та мами на Мальдівах.

У своєму Instagarm Катя підбила підсумки відпочинку і, зокрема, показала, які луки вони приміряли під час канікул.

 
фото instagram@katiasilchenko
 
Хижий принт обирають не тільки Віра та її компанія, але і, наприклад, Настя Каменських, яка у Тулумі переміряла не один купальник з анімалістичним візерунком

"Проводжаючи захід сонця, ми зізналися, що це був один із найкращих відпочинків у нашому житті. Коли все, що тебе оточує – естетично красиво, смачно і якісно… Волосся мокре, тіло в аюрведичній олії, а на душі спокійно та тепло…", – написала дизайнерка під постом.

 
 
 
Ну, і не забула Катя про бікіні

Нагадаємо, Брежнєва у відпустці не лише проводила час на пляжі. Співачка знаходила час для йоги, велосипедів та снорклінгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Брежнєва у пір'ях і діамантах переспівала хіт "ВІА Гри" для Vogue. ВІДЕО


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
IDEALMEDIA
Останні матеріали
Більше матеріалів