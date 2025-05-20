23-річна донька Кроуфорд у бра та з вологим волоссям спокусливо розляглася на дивані
Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, американська модель Кая Гербер прикрасила обкладинку іспанського Vogue.
На знімках 23-річна зірка із вологим волоссям затишно вмостилася на дивані у різних луках.
Нагадаємо, у січні Кая завершила стосунки з актором Остіном Батлером і нині перебуває у статусі холостячки.
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