23-річна донька Кроуфорд у бра та з вологим волоссям спокусливо розляглася на дивані

Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, американська модель Кая Гербер прикрасила обкладинку іспанського Vogue.

На знімках 23-річна зірка із вологим волоссям затишно вмостилася на дивані у різних луках.

Енергія моделі пробивається крізь камеру

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Погляд дівчини бере на себе всю увагу

Нагадаємо, у січні Кая завершила стосунки з актором Остіном Батлером і нині перебуває у статусі холостячки.