23-річна донька Кроуфорд у бра та з вологим волоссям спокусливо розляглася на дивані

Марія Мельник - 20 травня, 17:15

Дочка супермоделі Сінді Кроуфорд, американська модель Кая Гербер прикрасила обкладинку іспанського Vogue.

На знімках 23-річна зірка із вологим волоссям затишно вмостилася на дивані у різних луках.

Кая Гербер на обкладинці видання
Фото amytroostphotography
Кая Гербер на шкіряній софі

Енергія моделі пробивається крізь камеру


Кая Гербер у ліфі

Чорно-білі фото сповнені особливої естетики

Кая Гербер посвітила декольте
Кая Гербер - портретне фото

Погляд дівчини бере на себе всю увагу

Нагадаємо, у січні Кая завершила стосунки з актором Остіном Батлером і нині перебуває у статусі холостячки.

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